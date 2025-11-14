РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Над 340 000 цигари са задържани на „Дунав мост – 2“

Солидно количество от общо 341 000 къса цигари е задържано от митническите служители в Русе при проверка на товарна композиция, съобщават от Агенция “Митници”.

Шофьорът на влекач с полуремарке е бил спрян по пътя към “Дунав мост – 2”. Той обяснил на проверяващите го, че превозва групажна стока за Нидерландия и Белгия.

При проверката обаче било установено друго. В три палета, описани като авточасти, са открити кашони със стекове цигари с български акцизен бандерол. Общият им брой е 17 050 кутии (341 000 къса) на 13 различни марки. Едно е ясно – цигарите със сигурност не са били за лична употреба.  

Тютюневите изделия са иззети, като работата по случая продължава.

