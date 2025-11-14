Икономическите показатели в Китай са се забавили през октомври

Националното статистическо бюро съобщи, че инвестициите в дълготрайни активи в Китай са намалели с 11.4% през октомври. Това е най-големият спад от началото на 2020 г., когато ограниченията, свързани с коронавируса, влязоха в сила във втората най-голяма световна икономика . От януари до октомври инвестициите в дълготрайни активи са намалели с 1.7% в сравнение със същия период на миналата година. Инвестициите в недвижими имоти са се свили с 14.7% от януари до октомври.

Междувременно инвестициите в производството са се увеличили с 2.7% през октомври, докато разходите за комунални услуги, включително електричество, гориво и вода, са нараснали с 12.5 на сто. Промишленото производство през октомври се е повишило с 4.9%, но е под ръста от 6.5% през септември и под прогнозите на анализаторите от 5.5 на сто.

Продажбите на дребно в Китай са се увеличили с 2.9% през октомври

в сравнение със същия период на миналата година. Този темп на растеж надхвърли прогнозите на анализаторите (2.8%), според анкета на Ройтерс. Въпреки това, темпът на растеж на този показател намалява в Китай за пети пореден месец и според данни на LSEG е достигнал най-ниското си ниво тази година.