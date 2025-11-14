РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Австралискйият стартъп Firmus Technologies Ltd. събра инвестиции от 500 милиона австралийски долара (327 милиона щатски долара), за да ускори изграждането на центрове за данни с изкуствен интелект, захранвани с възобновяема енергия, в цяла Австралия.

Кръгът на финансиране ще увеличи оценката на компанията, подкрепяна от Nvidia Corp., до около 6 милиарда австралийски долара (3.9 милиарда щатски долара), съобщи фирмата в изявление в петък (14 ноември).

Firmus Technologies набира 327 млн. долара за AI центрове за данни с чипове GB300 на Nvidia

Firmus е сред десетките оператори на центрове за данни, които се разширяват бързо по целия свят, за да поддържат AI услуги, набиращи все по-голяма популярност. Средствата ще бъдат използвани за изграждане на локации, внедряване на инфраструктура и енергийни сделки в обектите на Firmus от Пърт до Сидни и Тасмания. Компанията планира да достави до 1.6 гигавата капацитет за AI инфраструктура до 2028 година. Съществуващи инвеститори участват и в новия кръг на финансиране, заяви говорител на компанията, като отказа да разкрие имената им.

Австралийският стартъп изгражда два центъра за данни в Мелбърн и Тасмания. Обектите ще използват чиповете GB300 на Nvidia и се очаква да бъдат пуснати в експлоатация до април.

