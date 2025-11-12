Акциите на SoftBank поевтиняха с 10% след като японската група продаде дела си в Nvidia

Акциите на японската холдингова компания SoftBank Group (SBG) загубиха 10% от пазарната си оценка на 12 ноември след като инвеститорът в технологични дружества продаде дела си в Nvidia за 5.8 млрд. щ. долара. Сделката е поредното доказателство за нарастващата нужда от средства на групата, която трябва да финансира последните си покупки. Става въпрос за последваща инвестиция от 22.5 милиарда долара в OpenAI, за придобиването на производителя на чипове Ampere в трансакция за 6.5 милиарда долара и за покупката на бизнеса с роботика на швейцарската група ABB за 5.4 млрд. долара.

Анализаторът Мери Полок от CreditSights изчислява, че SoftBank е влязла напоследък в разходи за най-малко 41 милиарда долара за инвестиции и покупки. В края на септември паричната й позиция е била в размер на 4.2 трилиона йени (27.86 милиарда долара).

Нуждите на SoftBank от парични средства през текущото тримесечие са „значителни“, пише Полок в анализ. И допълва, че въпреки че ликвидната позиция на SBG се е подобрила в сравнение с времето когато е емитирал хибридните си облигации през октомври, все още ще е необходим проактивен подход при финансирането на последните инвестиционни разходи за над 41 милиарда долара.

Спадът на акциите идва и на фона на опасенията на инвеститорите по отношение на риска преоценка на бързо нарастващите пазарни стойности на технологичните компании, дори когато SoftBank се стреми да задълбочи ангажиментите си към сектора на изкуствения интелект. Конгломератът обяви на 11 ноември, че е продал дела си в Nvidia, както и акции на T-Mobile US за 9.2 милиарда долара между юни и септември.

Основателят и главен изпълнителен директор на SoftBank Масайоши Сон, който е известен със своя апетит за риск и агресивен инвестиционен стил, е оптимистично настроен за перспективите на изкуствения интелект. През юни той заяви, че спечелилите от него корпорации стават по-силни с времето, реализирайки печалби, и направи сравнение с фирми като Google и Amazon на Alphabet.

Акциите на SoftBank постигнаха бурен ръст, поскъпвайки повече от четири пъти между април и октомври, но през последните дни намалиха печалбите си. В сряда книжата възстановиха част от по-ранните си загуби и завършиха деня със спад от 3.46 процента. Акциите на Nvidia и на дизайнера на чипове Arm, който се контролира от SoftBank, паднаха с 3% за една нощ.

В допълнение към продажбата на акции, SoftBank е емитирала облигации и е взела заеми в подкрепа на инвестициите си: кредит от 8.5 милиарда долара за OpenAI и мостов заем от 6.5 милиарда долара за придобиването на Ampere, който все още не е усвоила. От началото на април SoftBank е емитирала и облигации в три валути на стойност, съответно 620 милиарда йени (4.11 милиарда долара), 2.2 милиарда долара и 1.7 милиарда евро (1.98 милиарда долара).

Съотношението на дълга към оценката на SoftBank – мярка за фирмената задлъжнялост, беше 16.5% в края на септември срещу 17% през предишното тримесечие. Финансовият директор на SoftBank Йошимицу Гото обаче заяви на брифинг за приходите на 11 ноември, че нивото към края на септември е „всъщност до известна степен прекалено сигурно“.

Въпреки трупащите се опасения от надценяване, Навнит Говил – финансов директор на инвестиционното звено Vision Fund на SoftBank, подчерта, че нарастващото търсене на услуги, свързани с изкуствен интелект, потвърждава тяхната инвестиционна теза. „Различното между бума на интернет компаниите и днешния е, че фирмите, занимаващи се с изкуствен интелект, генерират значителни приходи“, коментира Говил за агенция „Ройтерс“ след публикуването на приходите на 11 ноември. И допълни, че се говори много за капиталови разходи, но те всъщност се движат от търсенето.