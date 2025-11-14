РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Всички информационни материали за еврото вече са достъпни онлайн на evroto.bg

Всички информационни материали за еврото вече са достъпни онлайн на evroto.bg

На официалния сайт за въвеждането на еврото в България – evroto.bg, в секцията „Брошури и презентации“ са събрани всички информационни материали от националната кампания. Те са достъпни за свободно изтегляне и имат за цел да подпомогнат граждани, бизнес и общини в плавния преход към единната европейска валута. Материалите отговарят на най-често задаваните въпроси, свързани с преизчисляване на доходите, банковите сметки, обмяната на валута и правилата през периода на двойно обозначаване.

В брошурата за гражданите е включена информация за ключовите срокове, обмена на левове в евро, стартовите комплекти от монети и институциите за сигнали при нарушения. Има и отделна брошура, която онагледява как се преизчислява рестото по официалния курс от 1,95583 лева за едно евро. Брошурата за бизнеса съдържа насоки за счетоводството, трудовите възнаграждения и необходимите промени след 1 януари 2026 година, когато всички плащания към държавата и общините вече трябва да се извършват в евро.

Има и специални материали за общините и за предприятията в нефинансовия сектор, включително технически указания за адаптиране на информационните системи. Част от брошурите са преведени на английски. В секцията са публикувани и всички презентации, използвани по време на националната информационна обиколка за въвеждането на еврото.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че трябва да има таван на бонусите, които се раздават в държавната администрация?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени