Всички информационни материали за еврото вече са достъпни онлайн на evroto.bg

На официалния сайт за въвеждането на еврото в България – evroto.bg, в секцията „Брошури и презентации“ са събрани всички информационни материали от националната кампания. Те са достъпни за свободно изтегляне и имат за цел да подпомогнат граждани, бизнес и общини в плавния преход към единната европейска валута. Материалите отговарят на най-често задаваните въпроси, свързани с преизчисляване на доходите, банковите сметки, обмяната на валута и правилата през периода на двойно обозначаване.

В брошурата за гражданите е включена информация за ключовите срокове, обмена на левове в евро, стартовите комплекти от монети и институциите за сигнали при нарушения. Има и отделна брошура, която онагледява как се преизчислява рестото по официалния курс от 1,95583 лева за едно евро. Брошурата за бизнеса съдържа насоки за счетоводството, трудовите възнаграждения и необходимите промени след 1 януари 2026 година, когато всички плащания към държавата и общините вече трябва да се извършват в евро.

Има и специални материали за общините и за предприятията в нефинансовия сектор, включително технически указания за адаптиране на информационните системи. Част от брошурите са преведени на английски. В секцията са публикувани и всички презентации, използвани по време на националната информационна обиколка за въвеждането на еврото.