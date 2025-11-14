През третото тримесечие БВП се увеличава с 3.2% на годишна база

През третото тримесечие БВП се увеличава с 3.2% спрямо третото тримесечие на миналата година. Брутната добавена стойност нараства с 3.3% по сезонно изгладени данни, отбелязват от Националния статистически институт.

Kрайното потребление регистрира ръст от 9.5%, а бруто образуването в основен капитал е с повишение от 9.2% на годишна база по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги намалява с 9.2%, а вносът на стоки и услуги нараства с 2.2 на сто.

Тримесечни изменения

През третото тримесечие спрямо периода април-юни БВП по сезонно изгладени данни нараства с 0.7 на сто. Брутната добавена стойност пък е с 0.9% повишение.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване, причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо второто тримесечие е увеличението на крайното потребление с 2.2% и на бруто образуването в основен капитал – с 2.1 на сто.

БВП в стойностен обем, текущи цени

Според експресните оценки на НСИ за третото тримесечие БВП в номинално изражение достига 62.02 млрд. лева. Реализираната добавена стойност е 54.61 млрд. лева.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление –

76.7%, което в стойностно изражение възлиза на 47.56 млрд. лева. Бруто капиталообразуването е 13.77 млрд. лв. и заема 22.2% относителен дял в БВП на страната. Външнотърговското салдо на България е положително.