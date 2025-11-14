Отлага се въвеждането на дигиталната рубла, за да се оцени търсенето на услугата

Централната банка на Русия реши да отложи масовото въвеждане на дигиталната рубла до септември 2026 г., за да оцени търсенето на услуги. Ръководителят на регулатора Елвира Набиулина обясни, че техническите проблеми не са свързани с промяната в плановете на Централната банка.

„Технологично всичко е горе-долу ясно. Искаме да работим с участниците на пазара, за да разберем кои услуги ще бъдат най-търсени в икономиката и именно от тази гледна точка удължаваме пилотния проект“, обясни Набиулина на конгрес на финансистите в Казахстан.

По време на масовото въвеждане, добави ръководителят на Централната банка, банките ще бъдат задължени да предоставят услуги в дигитални рубли по искане на клиентите. За бизнеса и физическите лица обаче използването на платежния инструмент ще бъде доброволно.

Руският президент Владимир Путин подписа закона за въвеждане на дигиталната рубла през юли.

През септември 2026 г. клиентите на системно важни банки с годишни приходи над 120 милиона рубли ще могат да плащат за покупки с новата форма на руска валута, а по-късно и с 30 милиона рубли.

Дигиталната рубла е третата форма на руска валута, наред с паричните средства и безналичните пари.

Централната банка стартира пилотен проект за дигиталната рубла през август 2023 година. Първоначално масовото внедряване беше планирано за юли 2025 г., но впоследствие Банката на Русия отложи крайния срок.