Тайни полети с дронове от Южна Корея до центъра на Пхенян били част от схема на бившия президент да разклати Ким Чен Ун

Тайните полети с дронове от Южна Корея към сърцето на Пхенян са били част от план на бившия президент да провокира севернокорейския лидер, твърдят южнокорейски прокурори, които разпространиха нови подробности от схема, която според тях е предшествала осуетен опит за налагане на военно положение.

Записки, открити в телефона на високопоставен служител от отбраната, разкриват предполагаеми планове на бившия президент Юн Сук Йол и още двама висши военни да раздразнят Ким Чен Ун достатъчно, за да оправдаят шокиращата заповед за военен контрол, издадена късно през нощта през декември миналата година.

Прокурорите публикуваха доказателствата, които изглежда потвърдиха твърденията на Северна Корея, че Южна Корея е изпращала тайни дронове да пускат антиправителствени листовки през октомври. Полетите предизвикаха необичайно гневно изявление от Ким Йо Чен, могъщата сестра на севернокорейския лидер.

Северът обеща да прекъсне всички пътни и железопътни връзки с Юга, взриви два пътя на своя територия, но не предприе военни действия. Няколко седмици по-късно Юн обяви военно положение, позовавайки се на необходимостта да защити либералния Юг от „севернокорейските комунистически сили“.

Заповедта беше отменена само часове по-късно, след като южнокорейски депутати си проправиха път покрай войници, за да гласуват отмяната ѝ, първата стъпка в развиваща се политическа криза, която все още продължава в съда.

Новият обвинителен акт от понеделник 10 ноември добавя към растящите правни проблеми на Юн, включително дело за предполагаемо подстрекаване към въстание, и предоставя нови елементи от политически пъзел, който все още не е напълно обяснен.

Юн отрича да е нареждал полети с дронове към Пхенян, за да провокира Северна Корея, както и да е опитвал да организира въстание чрез военно положение.

Но говорителката на прокурорския екип Пак Джи-йон заяви, че прокурорите са „ужасени“ от откритото и в понеделник публикуваха записки, които според тях подкрепят обвиненията.

Твърденията датират от октомври миналата година, когато севернокорейските държавни медии съобщиха, че южнокорейски дронове са нарушавали въздушното пространство на Пхенян няколкократно, пускайки антиправителствени листовки.

Ким Бьонг-джу, пенсиониран генерал от южнокорейската армия и настоящ депутат от управляващата Демократическа партия (в опозиция на партията на Юн), каза през юли, че е получил подробности за полетите директно от служители на Командването за дронови операции.

По думите му полети е имало поне три пъти — на 3 октомври, 8–9 октомври и 13 ноември миналата година.

„Смята се, че изпращането на дронове в сърцето на Северна Корея и пускането на листовки, критикуващи Ким Чен Ун, е имало за цел да провокира военен отговор,“ казва депутатът.

„Това беше като да поставиш нож на врата на Северна Корея“, добави той.

На 12 октомври Ким Йо Чен издаде изявление, осъждайки нарушаването на въздушното пространство и предупреждавайки за „тежки последици“.

В първоначален коментар тогавашният министър на отбраната Ким Йон-хюн отрече изпращането на дронове, но по-късно заяви, че „не може да потвърди“ твърденията на Севера.

След проваления опит за налагане на военно положение депутатите от управляващата днес Демократическа партия поискаха разследване дали Юн е заговорничил за предизвикване на национална криза.

След идването си на власт те назначиха независим прокурор, който сега публикува записки, за които твърди, че са доказателства за тайни обсъждания относно провокация срещу Северна Корея.

На 3 декември Юн обяви военно положение в телевизионно обръщение, заявявайки, че в опозиционните партии има „антидържавни сили“, симпатизиращи на Северна Корея.

Въоръжени войници кацнаха с хеликоптери пред парламента и се опитаха да нахлуят в пленарната зала. Граждани и служители на парламента блокираха входовете. Сцените бяха предавани на живо.

Депутатите успяха да отменят указа, но действията на Юн предизвикаха масови протести, съдебни дела и в крайна сметка – импийчмънт.

Анализатори казват, че полети с дронове над Северна Корея биха могли да бъдат приети като акт на война.

Четете още: Северна Корея изстреля поредната балистична ракета