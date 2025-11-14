В САЩ спряха да секат монети от 1 цент

Американският монетен двор (United States Mint) официално прекрати производството на монети от един цент, които е бил емитиран в продължение на 232 години. Според „Асошиейтед Прес“, министърът на финансите на САЩ Скот Бесент и ковчежникът Брандън Бийч са присъствали на сеченето на последните монети, като лично са натиснали бутона за пресоване.

Планира се две последни сечени монети да бъдат продадени на търг. В обращение остават всички емитирани до момента монети от 1 цент. Американската банкерска асоциация (ABA) изчислява, че 250 милиарда такива монети остават в обращение. Брандън Бийч обяви, че Монетният двор вече ще сече само колекционерски монети и само в ограничени количества. Те няма да бъдат пуснати в обращение.

Администрацията на Доналд Тръмп обяви планове за прекратяване на производството на монети от един цент преди шест месеца,

позовавайки се на това, че цената на сеченето на всяка стотинка от 3.69 цента е твърде висока. Монетният двор изчислява, че ще загуби 85.3 милиона долара от производство на монетио т 1 цент през фискалната 2024 година. Длъжностните лица смятат, че прекратяването на производството ще спести приблизително 56 милиона долара годишно.

Първата монета от 1 цент е сечена през 1787 г.,

а дизайнът ѝ е проектиран от Бенджамин Франклин, един от бащите-основатели на Съединените щати. Първите монети официално влизат в обращение през 1793 г. и тогава с един цент е можело да се купят бисквитки, свещ или бонбони. Сега в Съединените щати не можете да си купите нищо с един цент.

Монетният двор на САЩ е създаден през 1792 г. във Филаделфия, щата Пенсилвания.

Основната му задача е да сече монети на американската валута, както и да съхранява златния и сребърния резерв на кюлчета и да контролира движението му. Друга част от продукцията включва юбилейни, възпоменателни и инвестиционни монети от благородни метали, както и ордени, медали, значки и други. Монетният двор на САЩ не емитира книжни пари. Централата (която не сече монети) сега се намира в столицата Вашингтон, а производствените ѝ центрове са във Филаделфия, като функционират филиали в Денвър, Сан Франциско и Уест Пойнт. Всеки от филиалите има свой собствен знак. Към институцията на Американския монетен двор спада и хранилището във Форт Нокс (щата Кентъки), където се съхранява по-голямата част от златния резерв на САЩ.