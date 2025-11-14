Столичани негодуват срещу двойното поскъпване на паркирането

От 5 януари 2026 г. цените за почасово паркиране в София ще се удвоят както в синята, така и в зелената зона, което предизвика възмущение сред столичани. В социалните мрежи хората заплашват да сезират контролни органи като КЗП, НАП и КЗК, за да проверят дали увеличението е икономически обосновано, особено във връзка с въвеждането на еврото.

Законът за въвеждане на еврото забранява повишаването на цените при превалутиране, освен ако е оправдано от обективни икономически фактори. В периода на двойно обозначаване на цените (от 8 август 2025 г. до 8 август 2026 г.) търговците трябва да формират цените си прозрачно и да могат да докажат обосновката пред контролните органи. При икономически необосновано увеличение то може да бъде обжалвано.

Решението на Столичния общински съвет предвижда от 5 януари синята зона да струва 2 евро на час с максимум 3 часа паркиране, а зелената – 1 евро на час и паркирането в зоната остава 4 часа. Служебните абонаменти поскъпват, а електрическите автомобили губят част от привилегиите си.

Мотивите на вносителите от „Продължаваме промяната“ са, че цените не са променяни от 2012 г. и че трябва да се ограничи натискът върху централните зони. Подкрепа получиха от „Спаси София“, „Синя София“ и ГЕРБ. Целта е гражданите да използват по-малко личните си автомобили, а приходите от реформите да се инвестират в инфраструктура и паркинги, обясни общинският съветник Бойко Димитров.

Според недоволни жители на столицата обаче решението за повишение на цените точно в периода на въвеждане на еврото не е „обосновано от обективни икономически фактори„. В Закона за въвеждане на еврото се казва, че „обективни икономически фактори“ са външни за търговеца, който предоставя стоки и услуги на потребители – промени в разходите по производство, доставка, съхранение и продажба, както и нормативни промени, извънредни обстоятелства – форсмажор, и други фактори, които имат пряко и съществено отражение върху себестойността.