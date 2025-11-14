РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Втора градска болница се нуждае от ремонт, а докладът за укрепването ѝ се бави с месеци

“Необходим е спешен ремонт на Втора градска болница в София, а докладът, който ще даде 1.3 млн. лева за укрепването ѝ, се бави месеци”, обяви общинският съветник и председател на Комисията по здравеопазване Ваня Григорова, която организира публична среща и оглед на болницата, предават от БТА.

Действията й са предприети поради появили се пукнатини в две от сградите на лечебното заведение.

По думите на Григорова сигналът за проблеми в конструкцията на сградата е подаден до здравната комисия още през пролетта на 2025 година. Така през юни е изготвен доклад за ремонт на стойност 1.3 млн. лева, който два пъти е бил отлаган за гласуване на сесия в Общинския съвет.

С всякакви апаратни хватки останалите общински съветници отлагат гласуването на доклада, допълни Григорова и отбеляза, че според експерти ще са нужни поне 3 месеца за подготовка на документацията за ремонт.

Тя призова Столичния общински съвет да не допуска лечебното заведение да бъде тласкано към закриване и увери присъстващите, че очаква столичният кмет Васил Терзиев да предприеме спешни мерки.

По време на огледа работещите в болницата също изразиха своята тревога. На него присъстваха и общински съветници от групите на БСП и „Възраждане“.

