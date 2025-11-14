КЗП се самосезира заради поскъпването на паркирането в София

Комисията за защита на потребителите (КЗП) се самосезира и започна проверка по случая с повишаването на цените за паркиране в столицата.За целта ще се изискат всички приложими документи и доказателства от Центъра за градска мобилност и кмета на Столична община, за да се установи дали съществуват обективни икономически основания за увеличението.

Поводът за тази реакция е решението на Столичния общински съвет да повиши паркоцените в синята и зелената зона от 5 януари 2026 година. Новите цени са съответно за синя зона – от 2 лева на 2 евро за час и в зелена зона – от 1 лев на 1 евро за час.

Мотивите на Комисията стъпват върху Закона за въвеждане на еврото в Република България, в който се постановява, че в периода на двойно обозначаване на цените в лева и евро – до 8 август 2026 г., всички търговци и доставчици на услуги са длъжни да формират цените си добросъвестно и прозрачно, като всяко увеличение трябва да бъде обосновано от реални икономически фактори.

От КЗП напомнят, че при установено нарушение на предприятие с реализиран оборот от предходната финансова година над 50 000 000 лева, се налага имуществена санкция в размер до 0.5% от този оборот.

Проверката няма да се ограничи само до столицата, като ведомството ще извърши преглед на сходни решения и действия на местните власти и в други градове.