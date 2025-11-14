Общият брой на заетите у нас през третото тримесечие е 2 956 000, като най-много са в услугите

Общият брой на заетите лица у нас през третото тримесечие е 2 956 000, от които 1 563 000 са мъже и 1 392 900 са жени. Относителният дял на заетите от населението на възраст 15 и повече навършени години е 53.6%, като при мъжете този дял е 59.7%, а при жените – 48.1 на сто. Това апокзавт данните от Националния статистически институт.

В сектора на услугите работят най-много хора – 2 027 500, или 68.6% от заетите лица, в индустрията – 786 700 (26.6%), а в селското, горското и рибното стопанство – само 141 800 (4.8%).

По статус заетите се разпределят по следния начин: 5.9% (173 200) са работодатели, 7.3% (214 800) – самостоятелно заети без наети, 86.6% (2 558 800) – наети, и 0.3% (9200) – неплатени семейни работници. От общия брой на наетите 1 886 300 (73.7%) работят в частния сектор, а 672 500 (26.3%) – в обществения. С временна работа (за определен период от време) са 86 700 човека, или 3.4% от наетите лица.

През третото тримесечие заетите на възраст 15 – 64 навършени години са 2 825 600

(1 494 500 мъже и 1 331 100 жени), а коефициентът на заетост е 71.4% (74.6% за мъжете и 68.1% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 29 навършени години е 34.4% (38.2% за мъжете и 30.4% за жените), а във възрастовата група 20 – 64 навършени години е 77.5%, съответно 81% за мъжете и 73.9% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2024 г. коефициентът на заетост (20 – 64 навършени години) намалява с 0.1 процентни пункта.

Заетите лица на възраст 55 – 64 навършени години са 650 000,

или 71.9% от населението в същата възрастова група (76.1% от мъжете и 67.9% от жените). В сравнение с третото тримесечие на 2024 г. коефициентът на заетост за тази възрастова група се увеличава с 1.8 процентни пункта (единствено в тази група има ръст).

Икономическа неактивност*

Общият брой на икономически неактивните лица (лицата извън работната сила) на възраст 15 и повече навършени години през третото тримесечие е 2 450 200, от които 994 900 (40.6%) са мъже и 1 455 300 (59.4%) – жени.

Икономически неактивните на възраст 15 – 64 навършени години са 1 032 800 (452 500 мъже и 580 300 жени) и представляват 26.1% от населението в същата възрастова група (22.6% от мъжете и 29.7% от жените). От тях 43.8% са неактивни поради участие в образование или обучение. Обезкуражените** на възраст 15 – 64 навършени години са 16 600, или 1.6% от икономически неактивните лица в същата възрастова група.

*Икономически неактивни (лица извън работната сила) са лицата на възраст 15 и повече навършени години, които не са нито заети, нито безработни през наблюдавания период, включително всички на възраст 90 и повече навършени години.

**Обезкуражени са лицата извън работната сила на възраст 15 – 74 навършени години, които желаят да работят, но не търсят активно работа, защото предполагат, че няма да намерят подходяща работа.