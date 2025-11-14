РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Общият брой на заетите у нас през третото тримесечие е 2 956 000, като най-много са в услугите

дуално обучение

Общият брой на заетите лица у нас през третото тримесечие е 2 956 000, от които 1 563 000 са мъже и 1 392 900 са жени. Относителният дял на заетите от населението на възраст 15 и повече навършени години е 53.6%, като при мъжете този дял е 59.7%, а при жените – 48.1 на сто. Това апокзавт данните от Националния статистически институт.

В сектора на услугите работят най-много хора – 2 027 500, или 68.6% от заетите лица, в индустрията – 786 700 (26.6%), а в селското, горското и рибното стопанство – само 141 800 (4.8%).

По статус заетите се разпределят по следния начин: 5.9% (173 200) са работодатели, 7.3% (214 800) – самостоятелно заети без наети, 86.6% (2 558 800) – наети, и 0.3% (9200) – неплатени семейни работници. От общия брой на наетите 1 886 300 (73.7%) работят в частния сектор, а 672 500 (26.3%) – в обществения. С временна работа (за определен период от време) са 86 700 човека, или 3.4% от наетите лица.

През третото тримесечие заетите на възраст 15 – 64 навършени години са 2 825 600

(1 494 500 мъже и 1 331 100 жени), а коефициентът на заетост е 71.4% (74.6% за мъжете и 68.1% за жените).

строителни работници строители трудова мобилност

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 29 навършени години е 34.4% (38.2% за мъжете и 30.4% за жените), а във възрастовата група 20 – 64 навършени години е 77.5%, съответно 81% за мъжете и 73.9% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2024 г. коефициентът на заетост (20 – 64 навършени години) намалява с 0.1 процентни пункта.

Заетите лица на възраст 55 – 64 навършени години са 650 000,

или 71.9% от населението в същата възрастова група (76.1% от мъжете и 67.9% от жените). В сравнение с третото тримесечие на 2024 г. коефициентът на заетост за тази възрастова група се увеличава с 1.8 процентни пункта (единствено в тази група има ръст).

Икономическа неактивност*

Общият брой на икономически неактивните лица (лицата извън работната сила) на възраст 15 и повече навършени години през третото тримесечие е 2 450 200, от които 994 900 (40.6%) са мъже и 1 455 300 (59.4%) – жени.

Икономически неактивните на възраст 15 – 64 навършени години са 1 032 800 (452 500 мъже и 580 300 жени) и представляват 26.1% от населението в същата възрастова група (22.6% от мъжете и 29.7% от жените). От тях 43.8% са неактивни поради участие в образование или обучение. Обезкуражените** на възраст 15 – 64 навършени години са 16 600, или 1.6% от икономически неактивните лица в същата възрастова група.

*Икономически неактивни (лица извън работната сила) са лицата на възраст 15 и повече навършени години, които не са нито заети, нито безработни през наблюдавания период, включително всички на възраст 90 и повече навършени години.

**Обезкуражени са лицата извън работната сила на възраст 15 – 74 навършени години, които желаят да работят, но не търсят активно работа, защото предполагат, че няма да намерят подходяща работа.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че трябва да има таван на бонусите, които се раздават в държавната администрация?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени