Глобалните стокови пазари останаха сравнително спокойни през изминалата седмица, отбелязват от „Софийска стокова борса„. Наблюдаваха се покачвания, но и спадове в цените на определени стоки. Атаката над руското пристанище Новоросийск повлия негативно на цените на зърното и петрола, но очакванията са този ефект да бъде краткотраен. USDA публикува своя доклад и внесе успокоение на пазара, тъй като прогнозите за свръхпредлагане на основните зърнени култури се запазват.

Цените на фючърсите на пшеницата с доставка в декември се търгуваха на стойности около 193 – 197 долара за тон в САЩ и около 220 долара за тон в Европа. Пазарът остава презадоволен от количества, но размествания се наблюдаваха от страна на Китай, която възобнови поръчки от САЩ след срещата на лидерите на двете държави в Южна Корея. Египет поръча 500 хил. тона пшеница от черноморския регион и раздвижи конкуренцията в района, като цените варират около 200 – 250 долара за тон.

Фючърсните цени на царевицата на CME показаха волатилност

със стойности от 168 до 174 долара за тон. Опасенията за по-ниска реколта в САЩ вдигнаха цените в края на седмицата. На европейската Euronext царевицата се търгуваше в диапазона 218 – 222 долара за тон.

Пазарите на захар в САЩ и Европа показаха колебливост.

Цените на фючърсите варираха около 310 – 320 долара за тон за нерафинираната американска захар и 408 – 422 долара за тон за рафинираната в Лондон. Очакванията за добро време и голяма реколта в Бразилия повлияха за притискане на цените. Световните запаси са с рекорден излишък.

Няколко фактора повлияха на световните цени на петрола.

International Energy Agency (IEA) и OPEC публикуваха сходни данни за свръхзапаси и излишък на петрол.

Петъчната атака над руското петролно депо в Новоросийск раздвижи международните цени в посока нагоре. Европейският сорт Брент се търгуваше в диапазона 63 – 65 долара за барел, американският WTI 59-61 долара за барел, докато цените на OPEC показаха стабилност 64 – 65 долара за барел.

Търговията на „Софийска стокова борса“ в подкръг „Зърно“ остава спокойна.

Тази седмица продължава предлагането на голямо количество хлебна пшеница от стари реколти на 450 лв./т (230.08 евро/т), а купувачите отговарят с начална цена от 270 лв./т (138.05 евро/т). Продължава и търсенето на фуражна пшеница, насипно на начална цена от 340 лв./т (173.84 евро/т).

В подкръг „Хранителни стоки” цените на основните стоки са стабилни

при непроменено ниво на началните цени. Продължава и предложението за продажба на белен слънчоглед на начална цена от 2500 (1278.23 евро/т). Предлага се и богат асортимент от консервирани храни: гювеч на 2.84 лв./кг (1.45 евро/кг), зелен грах на 3.69 лв./кг (1.89 евро/кг), зелен фасул на 2.21 лв./кг (1.13 евро/кг) и русенско варено на 5.63 лв./кг (2.88 евро/кг).

В подкръг „Индустриални стоки” сделки имаше за природен газ на 1709 лв./хил.н.куб. м (873.80 евро/хил.н.куб. м). В групата на енергоносителите се изкупиха също газ пропан бутан в диапазон 890 – 932.40 лв./хил. л (455.05 – 476.73 евро/хил. л) и газьол за ПКЦ в рамките на 1889.76 – 2011.59 лв./хил. л (966.22 – 1028.51 евро/хил. л). Сделки се реализираха с различни видове масла. Антифриз се продаде на 5700 – 6150 лв./хил. л (2914.36 – 3144.46 евро/хил. л), спирачна течност на 8520 лв./хил. л (4356.21 евро/хил. л), течност за чистачки на 3250 лв./хил. л (1661.70 евро/хил. л), добавка Адблу на 680 лв./хил. л (347.68 евро/хил. л) и греси в диапазон 7.75 – 12.95 лв./кг (3.96 – 6.62 евро/кг).