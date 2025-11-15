Назначаването на особен търговски управител на „Лукойл“ е извън закона, заяви Радев

Президентът Румен Радев заяви, че е „дълбоко загрижен“ за върховенството на правото и Конституцията, като определи назначаването на особен търговски управител на „Лукойл“ като действие, което противоречи на закона. Той подчерта, че според последните промени управителят трябва да изготви подробен шестмесечен план и да го представи пред Съвета по сигурността, но самият той дори не е присъствал на заседанието на Съвета.

Радев предупреди, че когато една процедура започва в нарушение на закона, това създава опасност от последващи правни проблеми. По думите му, подобни действия носят и риск от потенциална криза с горивата.

В петък Министерският назначи изпълнителния директор на Националната агенция за приходите Румен Спецов за особен търговски управител на четирите дружества на „Лукойл“ в България. А преди това се проведе заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет във връзка с избора за особен управител на „Лукойл Нефтохим Бургас“, на което бяха изслушани доклади на компетентните министри и бе обявено предложението до Министерския съвет за назначаването на особен управител на дружествата.