От 4236 имуществени декларации на магистрати, в 278 има несъответствие

От проверката на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ВСС) става ясно, че за изминалата 2024 г. от общо 4236 имуществени декларации на съдии, прокурори и следователи, в 278 има несъответствие между декларираните факти и получената информация. Сгрешилите магистрати са уведомени писмено за евентуалните си пропуски, като в 14-дневен срок те трябва да отстранят грешките.

Като цяло е проверено имуществото на 9530 души, включително наличностите по банковите им сметки към 31 декември 2024 година.

Досега са подадени 219 коригиращи декларации, като срокът за „поправките“ още не е изтекъл.

Проверката е обхванала имуществото на съдиите, прокурорите и следователите, на техните съпрузи или лицата, с които живеят на съпружески начала, както и на децата им, ненавършили пълнолетие.