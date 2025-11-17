Сергей Мосунов – милионерът, който иска да възкреси имперското наследство на Fabergé

Милионерът с руско потекло Сергей Мосунов се опитва да върне Fabergé към живот като започва от най-скъпото ѝ – миналото. Руският технологичен инвеститор купи това лято марката за 50 млн. долара като обещава да вложи още до 100 млн. долара, за да върне Fabergé на върха. Планът му е смел – яйца за съвременните „царе“.

Мосунов мечтае за космическо яйце, създадено заедно с Илон Мъск и изстреляно със SpaceX, както и за луксозно яйце с „ислямска душа“ за купувач от Залива. И дори се надява Кейт Мидълтън да стане клиент на Fabergé.

И все пак, предишни опити за възраждане на марката неколкократно са се проваляли. „В основата на Fabergé стоеше абсолютната всеотдайност към качеството“, казва Тони Фабер – автор на книгата „Яйцата на Фаберже“. Някои стари компании постигнаха онова, което Fabergé не успя. Lalique, основана по същото време, днес струва около 300 млн. долара. Boucheron под крилото на Kering и Buccellati под Richemont също имат успешни ренесанси.

Мосунов възнамерява да изгради марката до подобни пазарни оценки чрез две колекции, които според него ще продължат да се изработват в Лондон и Германия, с планове за производство в Съединените щати, Китай, Тайланд и Русия – „защото сме руска марка“, казва той.

Колекция Heritage ще се фокусира върху свръхлуксозни уникални изделия, където доминират Graff, Cartier и Boucheron, а The Code ще предлага съвременни експериментални творби като космическото яйце на Мъск. „Трябва да добавя качество. Трябва да добавя футуристична визия. Трябва да създам съвременен екип и съвременен поглед, и да се опитам да направя марката модерна“, казва Мосунов. Но има и граници – брандът никога няма да използва лабораторно отгледани диаманти, а „само естествени“.

Мосунов намира дизайна на Fabergé през последните години за „изключително грозен“, а вкусът, според него, трябва да се върне към корените на Карл Фаберже: майсторство, идеята над блясъка и смелост в стилa.

Но Мосунов има и собствена история. Бивш основател на компания за оптични и отбранителни технологии, активист в Нижни Новгород, а после високорисков инвеститор, той се определя като „петият син на Фаберже“. Събира редки книги от императорски семейства и връща откраднати томове в руски дворци, което някои виждат като част от по-широкото възраждане на имперската символика.

Сега той трябва да докаже, че може да върне не само марката, но и духа на Fabergé. Защото, както казва биографът Тоби Фабер, геният на Фаберже е в нещо, което не се купува – вкусът.