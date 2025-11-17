Доналд Туск съобщи за експлозия на жп линия в Полша в резултат на саботаж

Експлозия, причинена от акт на саботаж, разруши железопътна линия по маршрута Варшава-Люблин. Това обяви полският премиер Доналд Туск, цитиран от „Ройтерс“.

„По маршрута Варшава-Люблин (село Мика) е извършен акт на саботаж. Експлозията на взривно устройство разруши железопътната линия“, написа Туск в социалната мрежа „Екс“.

Той посочи, че е в постоянен контакт с Министерството на вътрешните работи по случая.

Повредата на железопътната линия е била открита по време на проверка вчера сутринта.

„Тази сутрин, в 7:39 ч. машинист на влак съобщи по телефона за нередности в железопътната инфраструктура в района на Жичин, окръг Гарволин, близо до жп гара Мика“, съобщиха от полицейското управление в Радом. Те уточниха, че няма пострадали.

По-рано през деня говорителката на Министерството на вътрешните работи Каролина Галецка заяви, че все още няма основания да се смята, че щетите са причинени умишлено от трета страна. Аварийните ремонти ще започнат веднага щом службите за спешна помощ приключат работата си, съобщи железопътната компания PKP.