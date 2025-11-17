Средната стойност на отборите от „Формула 1“ достига 3.4 млрд. долара

Средната стойност на отборите от „Формула 1“ е нараснала с 48% само за една година, достигайки 3.4 милиарда долара.

Ferrari отново оглавява класацията на Sportico, оценявана на 6.4 милиарда долара. Това е нивото на топ футболни клубове като „Реал“ – Мадрид, „Манчестър Юнайтед“ и „Барселона“. В същото време отборите от това състезание често генерират значителни печалби за своите собственици. Mercedes, например, класиран на второ място, е спечелил над 160 милиона долара миналата година.

Ferrari отново оглавява класацията за стойност на отборите от „Формула 1“.

Според Sportico стойността на Scuderia се е повишила до 6.4 милиарда долара тази година, което е с 34% повече, отколкото през 2024 година. Силата на марката Ferrari е такава, че растежът на стойността на отбора не е възпрепятстван от факта, че „червените“ не са печелили титла от дълго време. Последната титла на пилот на „Ферари“ дойде през 2007 г., когато Кими Райконен стана световен шампион. „Победната суша“ на италианците в Шампионата на конструкторите е само малко по-кратко, датиращо от 2008 година. В настоящия шампионат „Скудерията“ може да се надява най-много на второ място в Шампионата на конструкторите (първото отиде при „Макларън“), а нито Шарл Леклер, нито Луис Хамилтън дори ще могат да завършат в челната тройка в шампионата на пилотите.

„Мерцедес“ е на второ място с 5.88 милиарда долара оценка.

„Сребърните стрели“ не са особено обещаващи от 2021 г., когато отборът спечели осмата си поредна Шампионата на конструкторите. Но това не им попречи да повишат стойността си с 49% през последната година. Оценката на Sportico не се различава съществено от тази, изчислена от журналисти след доклада от миналата седмица, че шефът и съсобственик на Mercedes Тото Волф (отборът е собственост по равно на Волф, Mercedes-Benz Group и INEOS) възнамерява да продаде част от акциите си. Той поиска 300 милиона долара за 5% дял, оценявайки целия отбор на 6 милиарда долара.

McLaren допълва челната тройка.

Тук може да се види корелация между ръста на стойността на отбора и спортния му успех. През 2023 г. McLaren беше оценен на 1.5 милиарда долара, което го нарежда на четвърто място, или с 1.6 милиарда долара зад лидера Ferrari. След като отборът отчете десетилетие и половина без титли миналия сезон и спечели Шампионата на конструкторите, стойността му скочи до 2.65 милиарда долара. Този сезон McLaren вече си осигури Шампионата на конструкторите предсрочно, а един от пилотите му – Ландо Норис или Оскар Пиастри – ще стане световен шампион. В резултат на това стойността на отбора скочи с още 78% до 4.73 милиарда долара, изтласквайки Red Bull на четвърто място.

Изглежда, че „Биковете“ се държат през последните два сезона единствено благодарение на таланта на Макс Верстапен. Миналата година нидерландецът успя да запази титлата.

Тази година шансовете му за пета поредна шампионска титла почти изчезнаха.

Скандалите с Red Bull (непотвърденото обвинение на шефа на отбора Кристиан Хорнър в тормоз над служителка, напускането на няколко ключови служители и накрая уволнението на Хорнър) също допринесоха за ръста на стойността на отбора. Тя все пак се повиши с 23% до 4.32 милиарда долара. Това обаче е най-скромното увеличение в класацията.

Aston Martin води второто ниво. Най-голямото придобиване на отбора беше на бившия главен дизайнер на Red Bull и архитект на най-много печеливши шампионски коли Адриан Нюи. Оттук и оценката на отбора от 3 милиарда долара (45% увеличение на годишна база). Следват Williams (2.14 милиарда долара, 73%), Alpine (2.08 милиарда долара, 39%), Racing Bulls (2.05 милиарда долара, 68%), Sauber (1.88 милиарда долара, 57%) и Haas (1.68 милиарда долара, 65%).

Средната стойност на отбор от „Формула 1“ е била 3.4 милиарда долара, което е с 48% повече от прогнозата за 2024 година.

Това означава, че

отборите от „Формула 1“ са надминали клубовете в Националната хокейна лига и Мейджър Лийг Бейзбол (MLB),

където клубовете се оценяват средно съответно на 2.1 милиарда долара и 2.82 милиарда долара. Сред големите затворени лиги само Националната баскетболна асоциация и Националната футболна лига (NFL, американски футбол) остават начело. Техните клубове се оценяват средно съответно на 5.51 милиарда долара и 7.13 милиарда долара. Сравнявайки стойността на отборите от „Формула 1“ с тази на обикновените футболни клубове, „Ферари“ струва почти колкото „Реал“ – Мадрид. През май Forbes оцени Кралския клуб на 6.75 милиарда долара. „Манчестър Юнайтед“ се класира на второ място в списъка на Forbes с 6.6 милиарда долара, следван от Барселона с 5.65 милиарда долара.

Sportico отдава бързото покачване на стойността на отборите във „Формула 1“ на два фактора.

Първо, много отбори генерират добра печалба. Собственикът на сериите Liberty Media е допринесъл общо с 1.27 милиарда долара за наградния фонд миналата година (и запазва приблизително същата сума за себе си). Mercedes например отчете нетна печалба от 161 милиона долара миналата година, от които 134 милиона долара са разпределени за дивиденти. Второ, просто има малко отбори и много заинтересовани страни.

Настоящите разпоредби постановяват, че шампионатът не може да има повече от 12 отбора. В момента има 10.

Cadillac ще се присъедини към шампионата през 2026 г.

(първият нов отбор, който не е създаден от съществуващ отбор от 2016 г. насам). За да убеди други отбори да се съгласят да добавят още един отбор, марката е трябвало да плати входна такса от 450 милиона долара, което според Тото Волф все още е много малко. Ако не беше натискът от Liberty Media, която иска силен американски отбор в шампионата (Haas не се равнява на лидерите), настоящите участници вероятно щяха да откажат разширяване на шампионата, не желаейки да намалят дела си от наградния фонд.

Очевидно е, че опитът за разширяване на шампионата до 12 отбора ще срещне още по-ожесточена съпротива, което означава, че дисбалансът между търсенето и предлагането на пазара ще се запази.