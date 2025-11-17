Спипаха турчин, пренесъл през границата два пистолета и няколко пълнителя

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Задържаха турски гражданин без документи, но с два пистолета и няколко пълнителя

Окръжната прокуратура в Хасково е привлякла като обвиняем 25-годишният турски гражданин Ф. Б., за това, че пренесъл през ГКПП „Капитан Андреево” два пистолета и пет броя пълнителя с 83 патрона в тях, информират от държавното обвинение.

Ако бъде признат за виновен, Ф. Б. го чака наказание “лишаване от свобода” от 3 до 10 години и глоба от 20 до 100 000 лева.

Той е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. 

Случаят е от 15 ноември, когато на граничния пункт пристигнал автобус. При проверката му от страна на граничните полицаи в дрехите на Ф. Б. били открити двата пистолета и петте пълнителя, като той влязъл в България без документи за самоличност.

Как тогава е преминал през границата?

Ф. Б. бил укрит в специален тайник именно от шофьора на автобуса – сънародникът му Х. С., който също е привлечен към наказателна отговорност. За „куриерската услуга“ шофьорът получил 20 000 евро. Обвиняемите са задържани за срок до 72 часа.

