Предлагат се промени в извънболничната и болничната помощ, осигурени от НЗОК

Готвят се промени в извънболничната и болничната помощ в Наредбата за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Проектът за обществено обсъждане е публикуван в сайта на здравното министерство.

Новостите са свързани с прилагането на целеви имунизации (закупени от министерството), препоръчителни за определени групи от населението, за които има повишен риск от заразяване. Пример за това са бременните жени в периода на 24-36 гестационна седмица.

В проекта се предвижда още и отпадане на изискването общопрактикуващият лекар да оформя здравно-профилактична карта за здравословното и имунизационното състояние, предоставяне на данни за извършени задължителни имунизации за възрастта и издаване на медицинска бележка за липсата на контакт със зарезен.

Запазва се обаче изготвянето на документи за здравословното и имунизационното състояние на деца и ученици.

Другата поставена цел е да се прецизират начина на планиране и уведомяване на лицата, подлежащи на имунизация или реимунизация. Записано е, че това ще става чрез лицензиран пощенски оператор, по факс, на електронен адрес.

В пакета дейности по специалността „Акушерство и гинекология“ се добавя дейността „Превенция на сексуално предавани инфекции“ и вземане на материал за молекулярно изследване, свързано с провеждане на PCR изследване за човешки папилома вирус, хламидии и др.

Освен това се създават и две нови клинични пътеки – „Транзиторна исхемична атака“ и „Лечение на инфекции на пикочо-половата система“.