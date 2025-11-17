4 причини защо гроздето е плодът за вас

„Хората обичат гроздето, защото е сладък и здравословен плод, който е отличен източник на фибри, антиоксиданти и важни хранителни вещества“, казва Кристина Кук, лицензиран нутриционист и диетолог. Освен това е много лесно за консумация просто го измивате и хапвате. И има допълнителния плюс, че е основа за стафиди, сок и, разбира се, вино.

Плодовете отдавна заемат важно място в нашето меню. Дали хапваме плодове самостоятелно, добавяме ги в салати, смутита или десерти – обичаме ги заради ярките им цветове, естествената сладост, хидратиращите свойства и богатството им на хранителни вещества.

Ето колко сортове грозде съществуват, защо този плод е толкова полезен и в кои случаи е добре да внимавате с количеството.

Колко сорта грозде има?

Оценките варират, но според различни източници в света се отглеждат около 10 000 различни сорта винени лози. Това включва грозде за вино, трапезно грозде, грозде за стафиди и за сок — въпреки че търговски значими са само малка част.

Всъщност само 13 сорта грозде представляват над 1/3 от всички лозови насаждения в света, а други 33 около половината. Сред най-популярните винени сортове са Cabernet Sauvignon, Merlot и Chardonnay.

„Гроздето има много цветове — зелено, червено, черно, жълто, розово и лилаво“, казва Абби Гелман, регистриран диетолог и готвач от Ню Йорк. „Трапезното грозде има и различни вкусови профили – от ‘cotton candy’ до ‘grape jam’, ‘champagne’ и много други.“

Сред най-популярните сортове трапезно грозде в САЩ са Thompson Seedless (зелено), Concord (тъмносиньо или лилаво), Sweet Jubilee (черно) и Flame Seedless (червено).

„99% от гроздето в САЩ се отглежда в Калифорния заради сухия и топъл климат“, добавя Кук.

Сезонът на прясното грозде в САЩ е от края на юли до октомври, като в някои райони продължава до ноември или дори януари.

Полезно ли е гроздето?

Независимо от сорта, гроздето съдържа впечатляващо количество хранителни вещества и биоактивни съединения. Данни на USDA показват, че малко над половин чаша (100 г) зелено, безсемково грозде осигурява:

~80 калории

18 г въглехидрати

1.2 г фибри

значими количества мед, калий, витамин K, витамин C

по-малки количества витамини B, витамин A, фосфор и магнезий

„Гроздето е особено добър източник на мед, която участва в производството на енергия в организма“, казва Кук. „А витамин K е важен за кръвосъсирването.“

Витамин C подпомага имунитета и усвояването на желязо.

Заради високото съдържание на вода и фибри гроздето е полезно за хидратацията и храносмилането, като помага да се заменят по-калорични закуски.

„Гроздето е богато на флавоноиди – мощни антиоксиданти“, казва Гелман. Обикновено важи правилото: колкото по-тъмен е цветът на гроздето, толкова повече флавоноиди съдържа.

То съдържа и ресвератрол – полифенол, намиращ се главно в люспите, който „помага в борбата със стареенето и може да забави прогресията на някои видове рак“, казва Кук.

Може ли да се яде грозде всеки ден?

Въпреки че е много полезно, има няколко неща, които трябва да се имат предвид:

● Естествени захари

Гроздето съдържа много фруктоза и глюкоза, затова големи количества могат да увеличат калорийния и захарния прием — важен фактор за хора с инсулинова резистентност, диабет или контрол на теглото.

● Фибри, които могат да раздразнят стомаха

„Внезапното поемане на двойно или тройно количество фибри може да предизвика подуване, газове или други стомашно-чревни неудобства“, казва Гелман.

● Високо съдържание на витамин K

Хората, които приемат антикоагуланти, трябва да се консултират с лекар дали е безопасно да ядат грозде редовно.

● Високо съдържание на калий

Хората с бъбречни заболявания трябва да бъдат внимателни, тъй като високият калий може да бъде проблем.

Ако се вземат предвид тези фактори, гроздето спокойно може да бъде част от балансирано и здравословно хранене.

Четете още: Тайните на здравословното остаряване