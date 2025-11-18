РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Трафикът на ГКПП „Капитан Андреево“ е интензивен на изход, а ГКПП „Връшка чука“ е затворен

ГКПП "Капитан Андреево" трафик

Трафикът на ГКПП „Капитан Андреево“ е интензивен за товарни автомобили на изход към Турция, съобщават от Министерството на вътрешните работи.

Поради прекъснат кабел на ГКПП „Връшка чука“ временно е преустановено преминаването на тежкотоварни автомобили.

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска  влизането на външни лица в обекта.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония и Румъния, както и на останалите гранични пунктове със Сърбия, Гърция и Турция. 

.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че трябва да има таван на бонусите, които се раздават в държавната администрация?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени