Трафикът на ГКПП „Капитан Андреево“ е интензивен на изход, а ГКПП „Връшка чука“ е затворен

Трафикът на ГКПП „Капитан Андреево“ е интензивен за товарни автомобили на изход към Турция, съобщават от Министерството на вътрешните работи.

Поради прекъснат кабел на ГКПП „Връшка чука“ временно е преустановено преминаването на тежкотоварни автомобили.

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония и Румъния, както и на останалите гранични пунктове със Сърбия, Гърция и Турция.

