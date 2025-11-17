Асен Василев: Всички лоши прогнози за Бюджет 2025 се сбъднаха – обедняването е факт, бухалките просперират (част 1)

В бюджета за следващата година виждаме единствено продължение на провалените политики от настоящия, смята Асен Василев

В заплатите в силовия сектор от март до декември дефакто се удвояват. Така сектор вътрешна сигурност ни струва два пъти повече от армията, заедно с всички самолети и снаряжения. В другите сектори увеличението е 5%. В Народната библиотека е 1%.

Очаква ни най-голямото увеличение на данъци от Виденов насам. Нашето управление мина през ковид, война и енергийна криза, без вдигане на данъците.

Засега разполагаме само със септемврийските данни за изпълнението на тазгодишния бюджет и там изобилства с притеснителни данни. Още за този период дефицитът е 3%, а последните три месеца са най-тежки откъм разплащания. Това означава, че към края на годината ще сме на значително по-тежък дефицит, вероятно 6% на касова основа. На начислена основа очаквам около 4,5%.

Това, което се прави през ББР, говори за непохватност и некадърност на управляващите. Те смятат, че раздаването на пари на общини през банката не се брои за разход, но не се съобразяват, че накрая общината се отчита с фактури към изпълнителите. И бюджетният дефицит в случая ще се появи на ниво общини. При консолидирането на бюджета, всички тези плащания ще светнат като дефицит. Но това ще стане през април. Лошата новина се отлага за по-късно.

Самото правителство вече признава, че няма да бъдат изпълнени приходи от ДДС в размер на 3 млрд. лв. Ръстът на приходи от ДДС няма да бъде 30%, а 15%, колкото всички експерти прогнозираха. Затова се търсят спестявания от капиталовата програма и от разплащането към фирмите и общините. Това пък спира цялата икономика.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, бивш вицепремиер и министър на финансите.

Още от интервюто:

Защо за поредна година НС не приема с решение отчета за изпълнение на държавния бюджет за предходната година, преди да гласува ДБ за следващата, както е записано в Закона за публичните финанси?

Кога българите ще разберат цялата истина за изпълнението или неизпълнението на Бюджет 2025?

Защо се обсъждат само разходите в бюджета като суми и числа, но не се коментира какво ще се постигне с тях, какви са целите и приоритетите на правителството?

Има ли обвързване между разходи и поставени цели и приоритети от страна на правителството?

Как се крие дефицит?

Къде са „магазините за хората“?

