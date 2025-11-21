Парламентът прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2026 година

Със 131 гласа „за“ от ГЕРБ, „БСП-Обединена левица“, „Има такъв народ“, „ДПС-Ново начало“ и четирима народни представители, нечленуващи в група, законопроектът за държавния бюджет за 2026 г. мина на първо четене в пленарната зала. „Против“ гласуваха от „Продължаваме промяната-Демократична България“, „Възраждане“, „Алианс за права и свободи“ и „Морал, единство, чест“, като нямаше нито един „въздържал се“. Депутатите гласуваха и съкращаване на сроковете за предложения между двете четения на закона от 14 на 4 дни. Очакванията са план-сметката да бъде приета до края на следващата седмица.

Проектът на бюджет предвижда номиналният размер на БВП за 2026 г. да бъде 120 163 000 000 евро, обяви финансовият министър Теменужка Петкова, която по-рано представи пред депутатите параметрите на план-сметката за догодина. За 2027 г. се предвижда да бъде 127 053 000 000 евро, а за 2028 г. – 133 739 000 000 евро.

Очаква се растежът на икономиката да достигне до 2.7% през 2026 г., а в периода 2027 г. и 2028 г. той да бъде в рамките на 2.5 – 2.4 процента. Прогнозата за средногодишната инфлация за 2026 г. е 3.5% и ще се забави до 2.9% през 2027 г. и до 2.5% през 2028 година.

Общият размер на приходите, помощите и даренията е 51 436 000 000 евро или 42.8% от БВП и бележи ръст от 15% спрямо очакваното изпълнение за 2025 година. Данъчноосигурителните приходи са в размер на 41 810 000 000 евро или 34.8% от БВП, или ръст от 20.2% спрямо очакваното изпълнение за 2025 година. Данъчните приходи са в размер на 29 699 000 000 евро или 24.7% от БВП или ръст от 23.1% спрямо очакваното изпълнение за 2025 година.

По отношение на пазара на труда за 2026 г. прогнозата е заетостта да продължи да се увеличава (с 0.8%), но темпът на растеж да се забавя. Негативното демографско развитие в страната и изчерпващите се възможности за увеличаване на предлагането на труд не позволяват трайното поддържане на високия ръст на заетостта, наблюдаван през 2025 година.

Все по-ограничени са възможностите за преход от безработица към заетост и затова основното допускане е, че през 2026 г. увеличаването на заетостта ще се случва преимуществено чрез привличане на част от неактивните лица обратно в работната сила. Поради това през 2026 г. коефициентът на безработица се запазва на същото ниво (3.6%) както и през 2025 г., въпреки прогнозирания ръст на заетите.

Търсенето на труд се очаква да се запази високо, но до голяма степен задоволяването на неговото нарастване се очаква да зависи от успеха на правителствените политики и на усилията на бизнеса да привлекат лица, които са извън работната сила или от чужбина.

През 2026 г. растежът на доходите от труд е оценен на 5.4 процента. Актуализирането на минималната работна заплата ще допринесе за общото увеличение на доходите от труд през годината. В периода 2027 и 2028 г. номиналният растеж на компенсацията на един нает се очаква да бъде съответно 4.4% и 4.1 процента.

През 2026 г. забавянето на растежа на заетостта ще доведе до леко ускорение на растежа на производителността на труда въпреки забавянето на реалния растеж на БВП. През 2027 и 2028 г. се очаква растежът на реалната производителност на труда да продължи да се ускорява.