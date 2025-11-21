ЕК с нова наказателна процедура срещу България – този път заради правната помощ за заподозрени и обвиняеми

Европейската комисия (ЕК) съобщи днес, че започва наказателни процедури срещу България и Унгария, понеже двете страни не са въвели правилно европейските правила за правна помощ на заподозрени и обвиняеми в наказателни производства, съобщава БТА.

Правилата предвиждат общи минимални стандарти в тази област за целия ЕС, включително право на правна помощ в наказателни производства и права за издирваните с европейска заповед за задържане. Заподозрените, обвиняемите и издирваните следва да имат достъп до финансова подкрепа за правна помощ.

ЕК е установила, че у нас и в Унгария не всички лица, обхванати от европейските правила, имат достъп до адвокат. По отношение на Унгария Комисията е открила допълнителни проблеми, тъй като предоставянето на правна помощ зависи от искане на засегнатия.

България и Унгария разполагат с два месеца, за да отговорят и да отстранят посочените недостатъци. При липса на задоволителен отговор ЕК може да продължи с наказателните процедури.