Зам.-министър Наталия Ефремова е новият председател на Обществения съвет „Икономика на светло“

Заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова е новият председател на Обществения съвет „Икономика на светло“. Това съобщиха от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Решението беше взето на заседанието на Съвета, което се проведе на 18 ноември и събра представители на институциите, контролните органи, работодателските и синдикалните организации.

Заседанието беше открито с представяне на основните тенденции в спазването на данъчните и осигурителните правила в България на базата на аналитичните резултати от Националната агенция за приходите. Чрез използването на иконометрични модели бяха онагледени ключови фактори, които влияят върху поведението на фирмите и гражданите, включително сивите практики, разминаванията в декларираните обороти и специфичните рискови сектори.

Проф. д-р Стефан Петранов представи междинните резултати от националното представително социологическо изследване, свързано с индексите КИИС и ПИЗС. Данните очертават обществените възприятия за разпространението на недекларираната заетост, ключовите форми на сива икономика и въздействието на дигитализацията, атипичната заетост и устойчивия преход. Акцент беше поставен върху различията между оценките на работници и работодатели и върху идентифицираните зони с висок риск.

В рамките на заседанието доц. д-р Милена Ангелова представи напредъка по проекта за ограничаване на сивата икономика, включително разработването на секторни квалификационни рамки, актуализиране на Рейтинга на професиите и неговото изчисляване. Бяха отчетени резултатите от проведените проучвания и обучения, както и предстоящите дейности през 2026 година.

Общественият съвет „Икономика на светло“ ще продължи своята работа през 2026 г. с фокус върху интегрираните действия между държавата, бизнеса и социалните партньори за намаляване на сивата икономика и повишаване на икономическата сигурност в страната.