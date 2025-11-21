България, Литва, Португалия и Швеция отиват на съд за замърсяване на въздуха

Европейската комисия ще предяви иск пред Съда на Европейския съюз срещу България, Литва, Португалия и Швеция за неспазване на ангажиментите за намаляване на емисиите на определени замърсители на въздуха, предаде БТА.

Европейските правила изискват всяка държава членка да постигне конкретни цели за намаляване на емисиите в периода 2020 – 2029 г., както и по-високи намаления след 2030 година. Държавите трябва да създават и актуализират Национални програми за контрол на замърсяването на въздуха, за да покажат как ще изпълнят тези цели.

България, Португалия и Швеция не са изпълнили ангажимента си за намаляване на емисиите на амоняк, а Литва – на азотни оксиди и неметанови летливи органични съединения.

Комисията започна процедурата през януари 2023 г., изпращайки официални уведомителни писма до 14 държави, които не са изпълнили ангажиментите си за 2020 година. Амонякът е най-често срещаният замърсител, по който има пропуски. Според Европейската комисия усилията на властите досега са недостатъчни.