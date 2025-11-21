Подновяват делото за плагиатство срещу Петър Илиев

Съдия Христинка Колева от Софийския градски съд (СГС) неправилно е прекратила делото за плагиатство срещу почетния консул на Барбадос адвокат Петър Илиев с мотив, че в обвинителния акт е описано различно престъпление от това, което прокуратурата твърди, че той е извършил, и то е от частен характер.

Това реши окончателно Софийският апелативен съд (САС) и върна делото, за да бъде разгледано от друг състав на градския съд.

Петър Илиев е подсъдим за плагиатство по чл. 172а от НК, като според обвинението десетки страници от книгата му „Компетенцията на Народното събрание“, издадена през 2015 г., са плагиатствани от дисертацията на депутатката от БСП и бивш председател на парламента Наталия Киселова „Парламентарен контрол“.

Преди два месеца съдия Колева от СГС прие, че престъплението по чл.172а НК изисква цялостно възпроизвеждане на чужд труд, без собствена творческа дейност.

В случая с Илиев обаче и прокуратурата пише в обвинителния акт, че той е ползвал само части от труда на Киселова в своята книга, което отговаря на престъпление по чл. 173 от НК. То обаче е от частен характер и се преследва по тъжба на пострадалия.

Градският съд прие тогава, че съчетаването на компилации на отделни думи и изрази от други произведения в рамките на цялостното съдържание на издадената от Илиев книга, би могло да се третира евентуално като нарушаване на авторско право по отношение на Киселова, пише правният сайт „Лекс“. С тези съображения съдия Колева прие, че се касае не до липса на престъпление изобщо, а до такова от частен характер, за което следва да бъде подадена тъжба от пострадалата до Софийския районен съд и прекрати делото.

Според прокуратурата обаче съдът не е имал основание да прекрати делото и в случая се е произнесъл по съществото на спора.

Апелативните съдии Вера Цветкова (председател на състава), Илияна Стоилова и Анелия Игнатова (докладчик) пишат в решението си, че в законодателството не е уредена хипотеза, в която съдията-докладчик или съдебният състав в разпоредително заседание да прекратява дело, защото тогава е установил, че в обвинителния акт е описано престъпление не от общ, а от частен характер.

„В разпоредителното заседание по делото възможност за прекратяване на наказателното производство като възприетата в контролираното определение не е законодателно регулирана, а разумът на закона не допуска прекратяване на наказателното производство на основания, които не са посочени в закона“, пишат апелативните съдии.

Според тях, доводите на защитата за двете коментирани различни престъпления, свързани с интелектуалната собственост, са по съществото на спора и съдът трябва да им отговори след събирането на доказателствата, т.е. с присъдата, а не предварително.

„Доколкото съставът на СГС при вземане на решението си за прекратяване на наказателното производство ги е обсъдил и е изразил становището си по тях, приемайки, че се касае за престъпление по чл. 173, ал. 1 от НК, делото следва да бъде върнато за разглеждане от друг съдебен състав на СГС, от стадия на разпоредителното заседание по делото“, пише в заключение САС.