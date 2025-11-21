Папа Лъв XIV проправи път на жените да оглавяват администрацията на Ватикана

Папа Лъв XIV поправи технически проблем във ватикански закон, възникнал след като папа Франциск назначи първата жена на поста главен секретар на Губернаторството на Ватикана. Понтификът измени закона от 2023 г., за да премахне правилото, според което ръководителят на администрацията на светия престол трябва задължително да е кардинал.

През февруари Франциск назначи сестра Рафаела Петрини, 56-годишна италианска монахиня, за главен секретар на Губернаторството.

Назначението беше едно от многото, направени от Франциск по време на неговия 12-годишен понтификат, за да издигне жени на висши ръководни постове за вземане на решения във Ватикана. То обаче веднага създаде технически и правни проблеми, които не съществуваха преди, тъй като всички предшественици на Петрини са били кардинали-свещеници.

Например Петрини не беше поканена да представи доклада за икономическото състояние на Ватикана на закритите заседания на кардиналите през пролетта, предшестващи майския конклав, който избра Лъв, припомня АП.

Чрез промяната на закона, която позволява на лице без свещенически сан да бъде ръководител на ватиканската администрация,

папа Лъв XIV намекна, че назначението на Петрини не е еднократен случай.

Той написа, че управлението на територията е форма на служба и отговорност, която трябва да характеризира общението в църковната йерархия.

Службата на Петрини отговаря за основните източници на приходи, финансиращи хазната на Светия престол, включително Ватиканските музеи. Но тя също така се занимава с инфраструктурата, телекомуникациите и здравеопазването на града-държава. Губернаторството на Ватикана, което тя оглавява, е отговорно за одобряването на законите, управляващи територията, и за одобряването на годишните бюджети и сметки.