Зеленски да преговаря сега или ще загуби още територии, предупредиха от Кремъл

От Кремъл предупредиха украинския президент Володимир Зеленски „да започне преговори сега или ще загуби още територии“, предаде БТА.

„Ефективната работа на руските въоръжени сили би трябвало да убеди Зеленски, че е по-добре да се преговаря сега, отколкото по-късно“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Той добави, че Москва все още не е получила по официален път 28-точковия план на американския президент Доналд Тръмп.

Песков заяви, че Съединените щати и Русия все още не обсъждат предложенията подробно, но Москва остава отворена за преговори.