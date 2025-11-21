РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Тръмп смята, че 27 ноември е подходящ краен срок Украйна да приеме мирния план

Американският президент Доналд Тръмп заяви в интервю за радио „Фокс Нюз“, че четвъртък, 27 ноември, е подходящ краен срок Украйна да приеме предложението за прекратяване на войната.

Доналд Тръмп работи както с Украйна, така и с Русия, за да прекрати войната „възможно най-бързо“. Това заяви източник от Белия дом пред Франс прес. „Войната продължава твърде дълго, с твърде много безсмислени смъртни случаи“, е допълнил източникът, пожелал анонимност.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви след разговор с американския вицепрезидент Джей Ди Ванс и отговорника за сухопътните войски в Пентагона Дан Дрискол, че Украйна уважава миротворческите усилия на Тръмп. Той е уверил в разговорите, че Киев ще работи с американския специален пратеник Стив Уиткоф и с Европа за да намери работещ път към мира.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

