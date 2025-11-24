Божанов иска криминализиране на лъжата пред нотариус

Криминализиране като престъпление от общ характер на лъжата пред нотариус предлага в законопроект депутатът от ПП-ДБ Божидар Божанов. Съзнателното потвърждаване на неистина или затаяване на истина пред нотариус да се наказва със съответната добавка в чл. 290 от Наказателния кодекс като лъжесвидетелстването пред съд – с лишаване от свобода до 5 години. Мотивите на вносителя са, че съдебната практика не включва нотариусите както сред съдебните органи, така и сред органите на власт, което гарантира безнаказаност на свидетелите по т. нар. обстоятелствени проверки, чрез които се доказва придобивна давност върху имоти.

„Така свидетели, които съзнателно дават неверни показания в рамките на нотариално производство – при ясно установен формален ред, протоколиране и подписване на изявленията – не носят наказателна отговорност, дори когато в резултат на техните показания се съставят актове, с които се засяга чужда собственост или се създава правна несигурност. Основен източник на информация относно наличие на придобивна давност са именно свидетелите – чрез тях се установяват фактическата власт и намерението за своене за продължителен период от време, при липса на предходен титул за собственост.

Нотариусът изгражда вътрешното си убеждение почти изцяло въз основа на тези показания. Когато те са лъжливи, може да бъде съставен нотариален акт, с който се признава право на собственост в полза на лице, което не отговаря на законовите изисквания, което засяга пряко правата на истинския собственик и подкопава доверието в нотариалните актове и гражданския оборот като цяло. Във всички тези хипотези неверните свидетелски показания могат да доведат до порочни актове и до значителни вреди за страните“, мотивира се Божидар Божанов.