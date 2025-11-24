РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Пропаднал внук вбесил бившия военен в Поповица

Хазартна зависимост и опасност от продажба на семейната къща преляла чашата на поносимост у бившия военен, застрелял съпругата си, пропадналия им внук и себе си в пловдивското село Поповица. Детайли по трагедията разкриха от окръжната прокуратура в Пловдив.

Внукът живеел при своите дядо и баба от няколко месеца, демонстрирайки разпасаност и пилеене на пари без професия и ясни доходи. Докато безделникът се шляел и пиянствал в компанията на шайка себеподобни, дядото хвърлял всички сили в грижа по тежко болната си половинка. Пердето му паднало, когато разбрал, че нехранимайкото, на когото помагал с пенсията си, се кани да продаде прехвърлената му вече в собственост къща.

Бившият военен стрелял с ловна пушка преди да се обади на дъщеря си, за да й каже че всичко е свършило. Синът му и баща на внука също си отишъл заради него – убил бит от негов познат, на когото потърсил сметка защо му продава наркотици.

