Изтича срокът за предложения за промени в проектобюджета на ДОО

До края на днешния ден изтича срокът за внасяне на предложения от депутатите между първо и второ четене на проекта за бюджет на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за следващата година. Към момента не са внесени промени от парламентарните групи на управляващата коалиция.

Хасан Адемов от „Алианс за права и свободи“ предлага увеличаване на средствата за персонал в НОИ, така че заплатите на служителите там да се вдигнат с 10%, а не с предложените досега 5 процента. Депутати от същата група предлагат да се замрази минималният осигурителен доход за животновъди, производители на плодове, зеленчуци и тютюн през следващата година, а също така да се осигури допълнително възнаграждение за всички пенсионери по време на Великден и Коледа в размер на 392 евро.

Депутати от „Възраждане“ предлагат да не се събират осигурителни вноски за допълнителното задължително осигуряване в частните пенсионни фондове през следващата година. Те също така искат бизнесът да плаща само първия ден от болничните, а от втория ден обезщетението да бъде поето от НОИ.

В проекта на Закона за бюджета на ДОО за 2025 г. са заложени ключови параметри, които ще влияят на доходите на гражданите през следващата година. Преди да започнат разискванията, социалният министър Борислав Гуцанов подчерта, че правителството поема страната в тежък финансов момент и „трябва да бъдем реалисти относно възможностите на бюджета.“

Основни параметри на проекта на бюджет на ДОО:

Предвидено увеличение от 1 януари 2026 г. на минималната работна заплата за страната в размер на 620,20 евро;

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 1 януари 2026 г. се определя в размер на 620,20 евро. Максималният осигурителен доход за всички осигурени лица от 1 януари 2026 г. става 2352 евро;

Размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” се увеличава с 2 процентни пункта;

Пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2025 г., се осъвременяват от 1 юли 2026 г. с решение на Надзорния съвет на НОИ с процент, определен по правилото на чл. 100 от КСО или т.нар „швейцарско правило“. По предварителни данни процентът по чл. 100 се очаква да бъде между 7 и 8 процента;

В законопроекта е предвидено повишаване на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 322,37 на 346,87 евро. През 2026 г. максималният месечен размер на получаваните една или повече пенсии се запазва на нивото от 2025 г. – 1738,40 евро;

Запазва се минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица – 9,21 евро, както и максималният дневен размер – 54,78 евро;

Размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) се увеличава от 1 януари 2026 г. от 398,81 евро (780 лв.) на 460,17 евро;

Предвидено е размерите на обезщетенията при неизползване на отпуските за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст от 1 януари 2026 г. да се повишат от 50 на 75 на сто от получаваното през време на отпуска обезщетение.

Законопроектът беше одобрен на първо четене в пленарната зала в четвъртък, 20 ноември.

Очаква се днес управляващото мнозинство да внесе поправки в законопроекта за бюджета на Здравната каса, които да определят правилата за разпределяне на целевите 260 милиона евро за заплати на медицинския персонал в болниците у нас.

Тази вечер лекари от инициативата „Бъдеще в България“ ще излязат на протест под надслов: „Няма да ни излъжете“.

Въпреки че в доклада на бюджетната комисия, която одобри на първо четене бюджета на Здравната каса, е посочено, че са предвидени 260 милиона евро за заплати на млади лекари, медицински сестри и акушерки, председателят на здравната комисия Костадин Ангелов заяви, че тези целеви средства ще бъдат насочени към целия персонал на болниците.

Според последното решение на Съвета за съвместно управление, 30 милиона евро ще бъдат предназначени за структури, подчинени на здравното министерство, а останалите 230 милиона евро, плюс допълнителни 34 милиона евро, ще бъдат разпределени между държавни, общински и областни болници. „Тези средства ще бъдат разпределени по методика, която гарантира минималните нива на заплащане за лекари и медицински сестри“, обясни Ангелов.

Как точно ще се разпределят тези целеви средства за заплати, предстои да разберат и протестиращите млади лекари. Демонстрацията ще се проведе пред здравното министерство.