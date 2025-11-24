Световната икономика се справя по-добре, отколкото се опасявахме, но по-зле, отколкото е нужно, заяви Кристалина Георгиева

Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева заяви на срещата на върха на Г-20 в Южна Африка, че световната икономика се справя по-добре, отколкото се сме се опасявали, но по-зле, отколкото ни е необходимо. Тя подчерта, че въпреки устойчивостта, която глобалната икономика показва след серия от кризи, „растежът остава упорито нисък — под нивата отпреди COVID-19, а дългът е изключително висок и задушава много страни, особено по-бедните“.

Георгиева предупреди, че ако не се предприемат решителни мерки, „световната икономика е в опасност да се заклещи в нива на нисък растеж и висок дълг“. Това, по думите ѝ, означава „по-ниски доходи и по-малко работни места“, особено за уязвимите държави. Тя определи геополитическото напрежение, климатичните промени и „технологичните и демографските трансформации“ като ключови фактори, които усилват несигурността и пречат на възстановяването.

Въпреки мрачната перспектива директорът на МВФ посочи и важен източник на надежда – изкуственият интелект. „Изчисленията на МВФ показват, че ИИ може да осигури почти 1% допълнителен глобален икономически растеж. Това е забележително“, каза тя. Според нея ИИ има потенциал да обърне тенденцията на бавен растеж на производителността, ако бъде използван разумно и ако държавите инвестират в умения и дигитална инфраструктура.