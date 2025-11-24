Инфлацията в Сингапур достигна 1.2% и надмина прогнозите на анализаторите

Инфлацията в Сингапур се ускори за втори пореден месец и през октомври достигна 1.2% на годишна база – най-високото ниво от август 2024 г. и над прогнозите на анализаторите. Основната инфлация също се повиши до 1.2%, движена от по-скъпи услуги, храни и търговия на дребно.

Най-голям принос към общия ръст имаха транспортните разходи, които скочиха с 3.4%, както и разходите за здравеопазване, увеличили се с 4 процента. На месечна база общият индекс остава без промяна.

Анализатори отбелязват, че инфлацията се ускорява главно в определени категории, докато вътрешното търсене остава предпазливо.

Инфлационните данни идват на фона на по-силния от очакванията икономически растеж – Сингапур повиши прогнозата си за 2025 г. до 4% след добри резултати през третото тримесечие. Въпреки това властите предупреждават, че ръстът може да отслабне през 2026 г. заради американските търговски мита.

Централната банка на Сингапур (The Monetary Authority of Singapore) очаква инфлацията през 2025 г. да бъде между 0.5% и 1%, но експерти прогнозират повишение над 1% през 2026 г. заради по-високи транспортни такси, въглероден данък и нов налог за устойчиво самолетно гориво.