РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Инфлацията в Сингапур достигна 1.2% и надмина прогнозите на анализаторите

Инфлацията в Сингапур достигна 1.2% и надмина прогнозите на анализаторите

Инфлацията в Сингапур се ускори за втори пореден месец и през октомври достигна 1.2% на годишна база – най-високото ниво от август 2024 г. и над прогнозите на анализаторите. Основната инфлация също се повиши до 1.2%, движена от по-скъпи услуги, храни и търговия на дребно.

Инфлацията в Сингапур достигна 1.2% и надмина прогнозите на анализаторите

Най-голям принос към общия ръст имаха транспортните разходи, които скочиха с 3.4%, както и разходите за здравеопазване, увеличили се с 4 процента. На месечна база общият индекс остава без промяна.

Анализатори отбелязват, че инфлацията се ускорява главно в определени категории, докато вътрешното търсене остава предпазливо.

Инфлацията в Сингапур достигна 1.2% и надмина прогнозите на анализаторите
Инфлацията в Сингапур достигна 1.2% и надмина прогнозите на анализаторите

Инфлационните данни идват на фона на по-силния от очакванията икономически растеж – Сингапур повиши прогнозата си за 2025 г. до 4% след добри резултати през третото тримесечие. Въпреки това властите предупреждават, че ръстът може да отслабне през 2026 г. заради американските търговски мита.

Инфлацията в Сингапур достигна 1.2% и надмина прогнозите на анализаторите

Централната банка на Сингапур (The Monetary Authority of Singapore) очаква инфлацията през 2025 г. да бъде между 0.5% и 1%, но експерти прогнозират повишение над 1% през 2026 г. заради по-високи транспортни такси, въглероден данък и нов налог за устойчиво самолетно гориво.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли промените в паркирането в София, които ще влязат в сила от 5 януари 2026 година?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени