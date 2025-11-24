РЕГИСТРИРАЙ СЕ
С протестна акция КНСБ настоя за още 62 млн. евро за увеличаване на заплатите в държания сектор

Протест на КНСБ блокира движението по жълтите павета до служебния вход на парламента. Синдикатът недоволства от параметрите на бюджета, като иска от депутатите допълнителни 62 млн. евро за 10% ръст на заплатите в държавния сектор.

Главният икономист на КНСБ Любослав Костов, облечен като Дядо Коледа, уточни, че е облечен по този начин, защото „очевидно хората, които не им стигат парите, явно не са слушали, за да няма пари за тях“.

„Ръстът на заплатите в НОИ, НАП, АСП, „Български пощи“, градския транспорт и БДЖ е значително по-нисък в сравнение с този в частния сектор и в другите обществени сектори, като тези служители явно са били забравени“, подчерта Костов.

Синдикатите донесоха импровизирана коледна елха и коледни подаръци с искания.

Движението в района е блокирано. Протестът е съпътстван от полицейско присъствие.

