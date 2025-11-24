Удължава се срокът на забраната за износ на някои инсулини и антибиотици, гласи заповед на министъра на здравеопазването Силви Кирилов, съобщават от здравното министерство. Тя е в сила до 23 януари 2026 година.

Забранява се износът на медикаменти от фармакологичните групи „Инсулини и аналози“, „Инхибитори на натриево-глюкозния ко-транспортер 2”, „Понижаващи кръвната захар лекарства с изключение на инсулини“ – лекарствен продукт с международно непатентно наименование Semaglutide, както и антибиотици с международно непатентно наименование Azithromycin в лекарствени форми „powder for oral suspension” и „granules for oral suspension”.

Забранява се и износът на лекарствени продукти с международно непатентно наименование Mesalazine.

Мотивите за забраната са затруднение в снабдяването на аптеките и на пациентите, както и сигнали за недостиг или за отказ да бъдат приемани от складовете на едро. Отделно има оплаквания и за нерегулярност или за забавяне в доставките или дори и да са направени, пристигат по-малко количества.

През последните месеци са постъпили множество сигнали за липса на Mesalazine в аптеките. При останалите лекарствени форми също се наблюдава недостиг, но в по-ниска степен, допълват от ведомството.