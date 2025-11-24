Генна терапия спасява живота на дете, страдащо от синдрома на Хънтър

Тригодишно момче изуми лекарите с бързия си напредък, след като стана първият пациент в света, получил новаторска генна терапия за синдрома на Хънтър.

Оливър Чу страда от рядкото наследствено заболяване, което води до прогресивно увреждане на тялото и мозъка. Характерни симптоми са увеличена глава, нисък ръст, сковани стави, хернии, както и сърдечни и дихателни проблеми. В най-тежките случаи пациентите рядко доживяват до 20-годишна възраст.

Семейство Чу от Калифорния се доверява на екипа на Кралската детска болница в Манчестър, където лекарите вземат решение да приложат генна терапия, целяща да промени клетките на Оливър. Девет месеца по-късно тригодишното момче се развива нормално и впечатлява специалистите с подобрението си.

Професор Саймън Джоунс, ръководител на терапията, споделя пред Би Би Си, че е чакал 20 години, за да види пациент с толкова добър отговор на лечението. По думите му Оливър се подобрява видимо – учи нови думи, усвоява нови умения и се движи значително по-леко.

Той е първото от пет момчета по света, които ще получат терапията. Нито едно от тях не е от Обединеното кралство, тъй като местните пациенти са били диагностицирани твърде късно, за да се класират за лечението. Ако терапията се докаже като успешна, болницата и университетът планират да си партнират с друга биотехнологична компания, за да получат лиценз за прилагането ѝ.