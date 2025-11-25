ЕЦБ проверява дали Deutsche Bank е дала подвеждаща информация за финансовата си сила

Европейската централна банка (ЕЦБ) проверява твърденията, че Deutsche Bank („Дойче банк“) е подценила рисковете в баланса си и е представила подвеждаща картина за финансовата си сила. Обвиненията са отправени от бивш служител, който съди германския кредитор, включително и използваната от банкерите така наречените практики „нетинг“ (netting), коментирали за „Файненшъл таймс“ запознати с въпроса лица. През последните месеци ЕЦБ е отправяла запитвания до „Дойче банк“ за въпросните нетинг операции като част от оценката за прилагането на капиталовите правила и третирането на обезпеченията. Нетингът е процес на консолидиране и компенсиране на множество финансови задължения, които банките използват за намаляване на степента на излагането си на кредитен риск и за изчисляване на регулаторните капиталови изисквания.

Питанията на ЕЦБ са били част от стандартен преглед на няколко кредитори, твърди запознато с темата лице. Оттогава обаче централните банкери са зпочнли да преразглежда сведения, изложени в писмо, изпратено през миналия месец от бившия служител на Дойче банк“ Дарио Ширалди до ЕЦБ. Европейската институция все още не е решила дали да пре дприеме официални действия в отговор на твърденията на Ширалди, като например започване на разследване, добавиха източниците.

В писмото си до ЕЦБ Ширалди твърди, че балансът на „Дойче банк“ е „засегнат съществено от агресивен нетинг и техники за извънбалансово счетоводство“. Той посочва, че използването на нетинг е завишило банковите капиталови коефициенти и рискови задължения ливъридж и е обрисувало „подвеждаща картина за финансовата стабилност на германския кредитор както за регулаторните органи, така и за пазарите“.

Ширалди пише още, че тази практика е довела до „очевидно подценяване на експозициите към високо рискови задължения с над 200 милиарда евро“ във финансовите отчети на „Дойче банк“ за 2024-а, а в края на септември те са били в размер на 1.3 трилиона евро. Германските банкери обаче контрират, че „прилагат нетинг в съответствие със съответните счетоводни стандарти и като цяло в съответствие с общата практика в сектора“.

Ширалди отделно съди бившия си работодател за 152 милиона евро заради проведено вътрешно разследване от банката, допринесло за осъдителна присъда от италиански съд, която по-късно е отменена.

Коефициентът на базовия собствен капитал от първи ред на „Дойче банк“ – ключов показател за капиталова сила – е бил 14.5% в края на септември – над собствената вътрешна целева стойност и минималното регулаторно изискване.

Германската институция и ЕЦБ влязоха в друг сблъсък през миналата година заради опасения, че „Дойче банк“ вероятно подценява броя на заемите, които ще станат необслужвани. Последното разследване идва на фона на продължаващи съдебни спорове между кредитора, Ширалди и петима други бивши служители, които също получиха осъдителни присъди в Италия, отменени по-късно при обжалване през 2022 година. Банкерите бяха осъдени на до четири години и осем месеца затвор за съучастие във фалшиво счетоводство и манипулиране на пазара в скандал, включващ италианската банка „Монте дей Паски ди Сиена“. Те никога не са лежали в затвора.

В гражданското дело, заведено във Франкфурт, Ширалди твърди, че главният изпълнителен директор на „Дойче банк“ Кристиян Севинг е ръководил несъвършен вътрешен одит, който е бил важна част от доказателствата, използвани за осъждането на ищеца и на останалите пет банкери в Италия през 2019 година. В неотдавнашното си писмо до ЕЦБ Ширалди поиска също от надзорния орган да разследва ролята на Севинг в контрола на одиторския доклад.

В отговор, „Дойче банк“ поясни, че както е заявявала нееднократно преди, смята правните искове на бивши служители по този въпрос за напълно неоснователни и ще се защити енергично срещу тях.