При 23 убити жени за година министър Георгиев отчита 27 места за безплатна правна помощ при домашно насилие

Битката с домашното насилие може да бъде спечелена, когато има гарантирана ефективна и незабавна защита. Това послание отправи министърът на правосъдието Георги Георгиев, организиран от фондация „Асоциация Анимус“ по случай Международния ден за елиминиране на насилието над жени, съобщи БТА.

Тази година в България са убити 23 жени – жертви на насилие. Данните оповестиха от фондация „Анимус“ по повод Международния ден срещу насилието над жени и момичета. Фондацията, която работи за подкрепа на жертвите на насилие, организира в София конференция на тема „Гласът на жените, в подкрепа на Закона“.

Важно е както жените, така и мъжете да говорят по темата. Жертвите на психически тормоз и на физическо насилие е нужно да споделят проблемите си, а не да се срамуват от това, добави министър Георги Георгиев, цитиран от БТА.

Той добави и че Националното бюро за правна помощ съвместно с адвокатурата е открило нови регионални центрове за правно консултиране в Русе и Бургас, а следващата седмица предстои откриване и в Добрич. Така местата, на които пострадалите могат да получат на място безплатна правна помощ, вече са 27 в цялата страна.

Министър Георгиев изтъкна, че трите стълба на подкрепа, с които разполагат жертвите на домашно насилие, са безплатна психологическа помощ, безплатна правна помощ и безплатно настаняване в защитени жилища.

Министър Георгиев отбеляза, че има национален координационен механизъм, който представлява протокол, автоматично задействащ се при всеки сигнал за домашно насилие.

По-конкретно това означава, че когато някой се обърне към някоя институция – образователна, здравна, социална, или към най-близкото полицейско управление, то следва да се задействат и четирите изброени.

Правосъдният министър напомни, че правителството е увеличило с 50% финансирането на безплатната помощ, включително за домашното насилие. По негова инициатива Съветът по криминологични изследвания готви мащабно изследване за това къде са пробойните и какво още е нужно да се подобри.

През новия програмен период с Норвежкия финансов механизъм е договорена самостоятелна програма за превенция на домашното насилие.

„Неглижирането на сигналите за насилие трябва да остане в историята. През следващата година предстои обучение на магистратите, полицаите и експерти, работещи на терен с жертвите. Те следва не само да проявяват емпатия, а и професионална грижа“, подчерта правосъдният министър.

По време на форума Роза, млада жена, пострадалата от домашно насилие, разказа своята история за жестокия побой, нанесен й преди година и половина и подкрепата, получена от фондация „Анимус“.

„Доброто съществува и можем да започнем нов живот“, призна Роза.

От своя страна омбудсманът Велислава Делчева изтъкна необходимостта от повече кризисни центрове за подкрепа на жертвите от насилие, тъй като

в 15 от 28-те областни центрове няма специализирани услуги.

„Да се разкрият повече кризисни центрове, защото основен проблем наистина се оказва липсата на достатъчно услуги, обучителни програми и кампании и създаване на обществена среда за нетърпимост към домашното насилие. И това е отговорност на всеки един човек„, подчерта Делчева.