РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Махат Малина Крумова от агенцията за безопасност на движението по пътищата

Малина Крумова - мин. по еврофондовете

По предложение на премиера Росен Желязков Министерският съвет ще гласува освобождаване на председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и за определяне на временно изпълняващ длъжността. От създаването си през 2019 г. практически безполезната структура е оглавяване от абонираната за високи постове Малина Крумова – бивш заместник-министър на околната среда и водите, вицепремиер по еврофондовете в служебното правителство „Герджиков“, а след това и заместник министър на регионалното развитие и благоустройството. Спешното отстраняване на Крумова е явно свързано с неспирната касапница по пътищата, за чието овладяване Желязков обяви решителни, но безрезултатни междуведомствени мерки още през април.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли промените в паркирането в София, които ще влязат в сила от 5 януари 2026 година?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени