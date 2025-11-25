РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Румъния предаде на България ценни архиви от времето 1878–1898 г.

Държавна агенция „Архиви получи нови дигитални копия на документи от Държавния архив на Румъния.

Става дума за документи от архивен фонд 827 на Градско общинско управление – Балчик. Общо 16-те архивни единици включват изображения с обем над 3900 страници. В папките са събрани постановления и протоколи от заседания, както и списъци на входящата и изходящата кореспонденция на общинското управление.

„Документите действително са важни, защото отразяват най-ранния период на възстановяването на Българската държава – от 1878 година до 1898-ма, тоест период от 20 години„, разказва доц. д-р Михаил Груев, председател на Държавна агенция „Архиви“.

Документите свидетелстват за деловодната дейност на местната общинска администрация, започнала още по време на Временното руско управление (1877–1878).

„Ние сме в процес на преговори с колегите от румънските архиви за подписването на едно споразумение за сътрудничество. Както знаем, в румънските архиви има още много документи за историята на Южна Добруджа„, допълва още доц. Груев.

