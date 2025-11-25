Нелегални мигранти от Сирия, Ирак и Иран са открити в София - 10 души от престъпна групировка са задържани

“Нелегални мигранти от Сирия, Ирак и Иран са открити в София. 10 души от организирана престъпна група са задържани”, заяви заместник-градският прокурор на столицата Десислава Петрова, цитирана от БТА. Сред задържаните 10 лица има и българи.

От десетимата задържани двама са привлечени като ръководители на престъпната групировка. Тя се занимавала с подпомагане на чужди граждани да пребивават или преминават в страната в нарушение на закона, информират от държавното обвинение.

В хода на операцията са извършени претърсвания и изземвания на адреси в София и Перник, разпитани са и свидетели. В два от наетите от сирийски граждани апартаменти в столицаат са открити 25 мигранти от Сирия, Иран и Ирак, сред които жени и деца, като 21 от тях са били без документи. Иззети са и веществени доказателства – телефони, лаптопи, радиостанции, флашпамети и др., както и сума от 50 000 евро.

Групата е действала в периода 2022 г. до 23 ноември тази година. Разследването по случая продължава.

Спецакцията е проведена с участието на ГДБОП, Главна дирекция „Национална полиция“, Главна дирекция „Гранична полиция“, СДВР и ДАНС и координацията на Европол, SELEC и румънската гранична полиция.