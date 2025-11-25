Европейският парламент одобри новата програма за отбранителна индустрия EDIP с 1,5 млрд. евро бюджет и подкрепа за Украйна

Европейският парламент даде зелена светлина на първата по рода си програма за европейска отбранителна промишленост (EDIP), чийто бюджет е 1,5 млрд. евро. От тях 300 млн. евро ще бъдат насочени към специален Инструмент за подкрепа на Украйна, който цели да подпомогне модернизацията на нейната отбранителна индустрия и интеграцията ѝ в европейската, предаде БНР.

Евродепутатите одобриха и създаването на нов Фонд за ускоряване на трансформацията на веригите за доставки в отбраната – инструмент FAST, който ще разполага с поне 150 млн. евро допълнителни средства. Освен това бюджетът на програмата бе увеличен чрез допълнителни вноски от инструмента SAFE, а държавите членки ще могат да пренасочват неизразходвани средства от Механизма за възстановяване и устойчивост за проекти по EDIP.

За да получат финансиране, проектите трябва да включват участие на най-малко четири държави членки, като Украйна също има право да участва.

От българските евродепутати „против“ са гласували Станислав Стоянов и Петър Волгин („Европа на суверенните нации“) и независимата Елена Йончева. Не са гласували Ева Майдел (ЕНП), Рада Лайкова („Европа на суверенните нации“), Кристиан Вигенин и Цветелина Пенкова (АСД). Всички останали са подкрепили програмата.