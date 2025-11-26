РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

CATL строи завод за батерии в Испания за 4.1 млрд. евро, като води 2000 работници от Китай

CATL строи завод за батерии в Испания за 4.1 млрд. евро, като води 2000 работници от Китай

Китайската компания CATL започва строителството на най-големия завод за батерии в Испания – проект за 4.1 млрд. евро, реализиран заедно със Stellantis. Това показва, че Европа все още разчита на китайски технологии въпреки усилията на Европейския съюз да ограничи зависимостта си от азиатския колос.

CATL строи завод за батерии в Испания за 4.1 млрд. евро, като води 2000 работници от Китай

Заводът ще бъде в малкия град Фигеруелас и се очаква да заработи в края на 2026 година. За строителството ще пристигнат около 2000 китайски работници, а по-късно ще бъдат наети и обучени 3000 испанци. Местните признават, че нямат нужния опит и ще трябва да се учат от китайските специалисти.

Испания става привлекателно място за изграждането на заводи за батерии заради по-евтината работна сила и енергия. Планират се още три подобни проекта. Въпреки това, липсата на технологични знания остава проблем.

CATL постигна 99.6% възстановяване на материали от рециклирането на батерии

Някои китайски техници вече са пристигнали, като се очакват още хиляди. Според синдикатите, това е необходимо, защото CATL „знае как се прави гигафабрика“. С времето се очаква повече работни места да отидат при испански кадри, а проектът се оценява като ключов за региона.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли промените в паркирането в София, които ще влязат в сила от 5 януари 2026 година?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Порталът е изработен и поддръжан от 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.