CATL строи завод за батерии в Испания за 4.1 млрд. евро, като води 2000 работници от Китай

Китайската компания CATL започва строителството на най-големия завод за батерии в Испания – проект за 4.1 млрд. евро, реализиран заедно със Stellantis. Това показва, че Европа все още разчита на китайски технологии въпреки усилията на Европейския съюз да ограничи зависимостта си от азиатския колос.

Заводът ще бъде в малкия град Фигеруелас и се очаква да заработи в края на 2026 година. За строителството ще пристигнат около 2000 китайски работници, а по-късно ще бъдат наети и обучени 3000 испанци. Местните признават, че нямат нужния опит и ще трябва да се учат от китайските специалисти.

Испания става привлекателно място за изграждането на заводи за батерии заради по-евтината работна сила и енергия. Планират се още три подобни проекта. Въпреки това, липсата на технологични знания остава проблем.

Някои китайски техници вече са пристигнали, като се очакват още хиляди. Според синдикатите, това е необходимо, защото CATL „знае как се прави гигафабрика“. С времето се очаква повече работни места да отидат при испански кадри, а проектът се оценява като ключов за региона.