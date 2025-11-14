Рекорден ръст за акциите на CATL след голяма сделка за системи за енергийно съхранение

Aкциите на компаниите за батерии в Китай поскъпнаха, след като сделка на Contemporary Amperex Technology – CATL, с производител на системи за енергийно съхранение засили интереса на инвеститорите към сектора.

Акциите на CATL се повишиха с до 8.4% в Шънджън в четвъртък (13 ноември) след като Beijing Hyperstrong Technology Co. обяви, че е сключила договор за 200 гигаватчаса за системи за енергийно съхранение с гиганта в призводството на батерии.

„Сделката потвърждава силното глобално търсене на системи за енергийно съхранение и недостига на висок клас продукти, както и водещата позиция на CATL във веригата на стойността“, пишат анализатори на Morgan Stanley, включително Джак Лу. Макар цените да не са оповестени, вероятно CATL ще получи премия в цената или маржа, за да осигури този голям договор в условия на ограничено предлагане, допълват те.

Според Morgan Stanley продажбата, която ще бъде реализирана в рамките на три години, означава, че годишните доставки по договора ще са равни на 50% от прогнозните продажби на CATL на системи за енергийно съхранение през 2025 година. От компанията отбелязват още, че конкуренти като Tesla и Sungrow Power Supply вероятно също ще потърсят подобни договорки, което допълнително ще увеличи търсенето на CATL за материали за батерии.

Производителите на материали за батерии също отчетоха рязък ръст. Shenzhen Capchem Technology повиши акциите си с 19%, Shenzhen Senior Technology Material – с 18%, а Eve Energy – с 12%. Акциите на Ganfeng Lithium Group поскъпна с 12% в Хонконг, докато Tianqi Lithium добави почти 10 процента.