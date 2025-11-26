РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Доизпипват кредитирането за еврозоната

Одобрени от кабинета промени в Закона за кредитните институции хармонизират националната правна рамка в областта на надзора върху банковия и небанковия финансов сектор с приложимото право на Европейския съюз. Промените засягат надзорните правомощия, санкциите, клоновете в трети държави и екологичните, социалните и управленските рискове.

Целта е укрепване на основаната на риска капиталова рамка, без значително увеличаване на капиталовите изисквания; насочване на вниманието в по-голяма степен върху рисковете с екологичен, социален и управленски характер в пруденциалната уредба; допълнително хармонизиране на надзорните правомощия и инструменти; както и намаляване на административните разходи на кредитните институции и инвестиционните посредници по Закона за пазарите на финансови инструменти във връзка с публичното оповестяване и подобряване на достъпа до пруденциалните данни на институциите.

