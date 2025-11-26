Малкият бизнес в България и Европа е готов за дигитализация

Нов доклад, който обхваща България и редица европейски пазари, анализира дигиталната зрялост на малките предприятия. Изследването показва, че много компании са мотивирани да използват дигитални и AI инструменти, но това, което ги спира, не е липсата на желание, а несигурност. Проучването обхваща над 8 200 респонденти от 32 европейски държави и предлага изключително широк поглед върху дигиталната зрялост на континента.

Проучването е проведено от team.blue, водещ доставчик на дигитални решения в Европа, като отговорите са събрани на 16 различни езика. Повечето анкетирани са малки или микро предприятия – около 53 % са самостоятелно заети, а още 31 % работят в екипи от 2 до 9 души. Включени са и средни и големи организации, което позволява да се проследи как степента на дигитализация се променя според мащаба на бизнеса.

Несигурност, сложни избори и липса на увереност са основните пречки пред дигиталната трансформация

Докладът за дигитална зрялост разкрива, че малкият бизнес е претоварен от множеството дигитални възможности. Резултатите за Европа сочат, че:

30% от малките предприятияне знаят кои дигитални инструменти да използват,

от малките предприятияне знаят кои дигитални инструменти да използват, 26% споделят, че им липсват дигитални умения или увереност,

споделят, че им липсват дигитални умения или увереност, 1 от 5 посочва липсата на време и ресурси като основна бариера.

Повече от една четвърт от респондентите казват, че им липсват умения или знания, за да започнат. При компаниите с по-дълга история разликата е още по-изразена – нежеланието да внедрят AI надхвърля 60% сред дружествата с над 10-годишна дейност. Докладът показва, че малките бизнеси в Европа са претоварени от огромния обем дигитални възможности и решения. Мнозина споделят, че дигиталните технологии изглеждат сложни и времеемки, като един на всеки пет посочва липсата на време или ресурси като пречка. Средно малките бизнеси оценяват увереността си в избора и използването на дигитални инструменти с едва 6 от 10.

Подобно на европейските малки предприятия, в България близо една четвърт (25 %) от анкетираните фирми признават, че не са сигурни какви дигитални инструменти да използват. Дефицитът на знания и умения също е водеща тема, но при българските респонденти този дял е 18 %. Ограничените ресурси също са изведени като фактор за българските компании – с 20 % спрямо 20 % за Европа. Увереността при избора на дигитални инструменти остава умерена и у нас, близка до общоевропейската оценка.

„Технологиите, особено AI, се развиват по-бързо, отколкото много малки бизнеси могат да се адаптират с промените“,

коментира Клаудио Корбета, главен изпълнителен директор на team.blue. „Това, което наблюдаваме, не е липса на амбиция или мотивация, а липса на разбиране и правилна представа. Малките компании осъзнават, че AI може да бъде трансформиращ за бизнеса им, но настоящата екосистема твърде често предполага ниво на дигитална грамотност, каквото все още не съществува. Когато опростим процеса и направим инструментите наистина достъпни, AI спира да изглежда плашещ и се превръща в двигател на креативност, ефективност и растеж. Целта ни не е просто да помогнем на малките бизнеси да използват AI, а да ги подкрепим да оформят бъдещето на иновациите с него. “

Въвеждането на AI набира темпо, но липсата на доверие и яснота спъват бизнеса

AI набира популярност – близо един на всеки пет бизнеса го използва активно, а една трета експериментира с него. Въпреки това една четвърт от компаниите, участвали в проучването заявяват, че нямат намерение да използват AI. Тази нагласа е особено изразена сред по-дълго опериращите и утвърдени компании (60%). Недоверието остава ключова пречка – почти половината участници имат по-малко доверие в AI решения в сравнение с работа, извършена от реален човек. Причините за това са опасения за сигурността на данните, достоверността на информацията и запазването на стила на бранда.

Интересно е, че макар над половината да вярват, че AI ще ги направи по-конкурентоспособни, повече от 22% споделят, че все още не знаят достатъчно, за да използват уверено подобни инструменти.

У нас 19 % от компаниите използват AI широко, а 23 % – в ограничен обем.

В същото време 21 % планират въвеждането му, докато 19 % нямат намерение да адаптират тези технологии в работните си процеси. Това резонира с европейската картина, където около 20 % ползват AI широко, една трета експериментират с приложението на AI, а една четвърт все още не планират внедряване в работните процеси.

„В България наблюдаваме силно желание сред малките и средни предприятия да се модернизират, но много от тях се чувстват несигурни кои дигитални инструменти реално ще им помогнат да растат. Резултатите подчертават нуждата от достъпни, ясни указания стъпка по стъпка. Нашият фокус е върху премахването на бариерите и предлагането на надеждни решения, които да позволят на българските бизнеси да внедряват дигитални и AI технологии с увереност“, коментира Борислав Божидаров, маркетинг мениджър на SuperHosting.

Насоките и подкрепата са решаващи за дигиталната зрялост на малките и средни предприятия

Най-голямата нужда на малките компании не е от още технологии, а от по-ясна и достъпна подкрепа: 26% заявяват, че нямат нужните умения или знания в тази област. Половината от анкетираните смятат, че насоките на всяка стъпка от процеса ще им помогнат да надградят дигиталните си умения, докато 42% имат нужда от съвет кои инструменти да използват, а 38% биха оценили обучения и практически уъркшопи.

Нагласите към AI в България са по-умерени: 32 % вярват, че AI ще направи бизнеса им по-конкурентен, 17 % – са силно убедени в ефекта му, а 15 % все още се колебаят дали ще донесе реална стойност. Това е сигнал за нуждата от ясна комуникация за ползите и рисковете при AI.

На въпроса каква подкрепа им е най-необходима, 25 % от българските компании посочват нужда от съвет кои инструменти да изберат, 25 % търсят подробни указания стъпка по стъпка, а 19 % – обучения. Останалите акцентират върху по-добри условия като цени, добри практики, примери от реални компании и партньорства.

„Дигиталните инструменти имат значение само когато помагат истински на хората, които ги използват,“ споделя Йонас Даененс, основател и президент на team.blue. „Нашият фокус е да направим процесът по дигитализацията по-достъпен и сигурен за малките бизнеси, защото именно техният растеж влияе пряко и на развитието на общностите.“

Проучването на дигиталната зрялост на малките и средни предприятия в Европа е проведено от team.blue в сътрудничество с SuperHosting, компанията, която ги представлява в България.